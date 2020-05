Fauda Saison 4, date de sortie, distribution et intrigue expliquée!

– Publicité –



Mises à jour de la saison 4 de Fauda: Fauda est une émission de télévision israélienne basée sur les forces de police et les terroristes. « Fauda » a été l’un des spectacles israéliens populaires composé de 3 saisons à partir de maintenant. « Fauda Season 4 » est en route pour arriver sur les écrans et apporter encore plus de mystère aux téléspectateurs.

Fauda Saison 4 Date de sortie

La quatrième saison arrivera dans l’année à venir 2021. La première saison de Fauda est sortie le 15 février 2015, puis la deuxième le 31 décembre 2017 et enfin la troisième entre 2019 et 2020. Fauda est devenue l’une des bien-aimées spectacles des téléspectateurs et attendent avec impatience la sortie de la saison prochaine.

Casting de la saison 4

Jetons un coup d’œil à la distribution de la série, à savoir Lior Raz Doron (Doron Kavillio), Hisham Sulliman (Taufiq Hammed), Shadi Mar ‘i (Walid Al-Abed), Laëtitia Eïdo (Dr Shirin Al Abed), Itzik Cohen (Capitaine Gabi Ayub), Yuval Segal (Mickey Moreno), Netta Garti (Gali Kavillio), Tomer Kapon (Boaz), Tzachi Halevy (Naor), Rona-Lee Shim ‘on (Nurit), Boaz Konforty (Avihai) Doron Ben- David (Steve Pinto), Mel Malka (Ido Kavillio), Khawlah Hag-Debsy (Jihan Hamed), Salim Dau (Sheikh Awadalla) et Uri Gavriel (Gideon Avital).

The Plot of Fauda Saison 4

En ce qui concerne l’intrigue de l’émission, Doron est membre des forces de police et il a reçu des informations sur Taufiq Hammed, le terroriste. Les informations ont été fournies par Moreno qui était l’officier de son ancienne unité. Moreno a dit à Doron que Taufiq assisterait au mariage de Bashir qui est le frère Taufiq.

Doron et Moreno sont allés avec leurs équipes pour attaquer Taufiq. Mais il s’est échappé après que Doron lui a tiré dessus et même dans le processus, peu de visiteurs ont également été blessés.

Doron a convaincu Moreno qu’il y resterait jusqu’à l’arrestation de Taufiq. L’équipe cherchait Taufiq depuis longtemps et il a finalement été retrouvé. Après la série d’événements, l’équipe a pu abattre Taufiq.

La saison quatre a beaucoup dans le panier et continuera d’où la saison trois a été interrompue.

