Fatman de Mel Gibson et 6 autres films non conventionnels du père Noël

Fatman (2020)

Mel Gibson en tant que père Noël patiné et classé R protégeant sa vie et son gagne-pain d’un mercenaire vengeur (Walton Goggins) embauché par un garçon de 12 ans riche et pas du tout gentil (Chance Hurstfield) qui veut sa mort . C’est le type de ligne de connexion où vous êtes avec ou pas. Si vous êtes comme moi, vous êtes vendu instantanément. Si vous posez, par exemple, des questions logistiques, vous voudrez peut-être retarder ces festivités cruellement divertissantes.

À peu près aussi sec et amer qu’une IPA saisonnière hors marque, Homme gros peut être un goût acquis. Mais si vous êtes de bonne humeur joyeuse, cela apportera beaucoup de joie aux adultes. Bénéficiant énormément d’un ensemble talentueux engagé entièrement à jouer cette prémisse loufoque, sans trop de moments mignons ou clignotants, cette alouette sombre et amusante d’Eshom et Ian Nelms est un délice particulier, un plaisir rafraîchissant dans son approche. Bien que le ton soit inégal, certaines intrigues secondaires impliquant les elfes deviennent myopes, les visuels sont parfois trop ternes, et cela dépasse un peu son accueil, Homme gros est un bon moment du début à la fin. C’est aussi parfois insoupçonné.