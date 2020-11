Fast & Furious 6 cimente la franchise en tant que films de braquage complètement bonkers

Cela fait un moment, mais nous sommes de retour avec la série « pas-si-rapide-Fast and Furious rewatch », et cette fois c’est le dernier film avant de revenir et de frapper Tokyo Drift. Rappelez-vous, nous allons dans l’ordre canon et non dans l’ordre de libération. Si vous êtes nouveau par ici, ce n’est que le plus récent de l’épopée d’Eden Fast […]

Le message Fast & Furious 6 Cements the Franchise as Utterly Bonkers Heist Movies est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Tweet