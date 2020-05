FAST ET FURIOUS 9: TOUTES LES MISES À JOUR QUE VOUS DEVEZ SAVOIR SONT ICI!

– Publicité –



La franchise Fast And Furious produit des films d’action. Les films traitent les courses de rue illégales, les cambriolages et les espions aux téléspectateurs. Les films Fast and Furious sont distribués par Universal Pictures. Maintenant, la franchise est de retour avec son 9e versement.

Ce sera un film d’action américain énergisant. Le film est réalisé par Justin Lin et écrit par Daniel Casey. Le prochain film est la suite de The Fate Of The Furious 2017. Le prochain film sera le 9e film principal de la franchise et le 10e long métrage sorti globalement.

Date de sortie de FAST AND FURIOUS 9

La production du film a commencé à l’époque en 2019 et devait sortir en 2020. Mais la situation pandémique a mis le monde entier en pause et la production de films ne fait pas exception à la règle. La date de sortie est reportée à avril 2021.

Distribution de FAST AND FURIOUS 9

Le neuvième volet de la franchise comprend Vin Diesel, Michelle Rodriguez, John Cena, Tyrese Gibson, Sung Kang et bien d’autres.

Terrain de FAST AND FURIOUS 9

Le film à venir reprendra l’histoire de la production de 2017. Le film dépeindra l’action entre Dominic et Jakob. Dominic et sa famille se dresseront contre Jakob. Jakob est le frère cadet de Dominic et un assassin. Il travaille avec leur vieil adversaire Cipher.

Ce 9e film devrait être rempli d’actions incroyables et de cascades mortelles.

