Fast and Furious 9 : Jakob Toretto (John Cena), le méchant de l’histoire ?

Fast and Furious sera de retour pour l’année prochaine dans les salles obscures avec le neuvième volet du film tant attendu. Les fans autant que les acteurs ont hâte de découvrir la suite du film. Suite à l’épidémie de coronavirus, la sortie de Fast & Furious 9 sur la plateforme streaming américaine est décalée au 31 mars 2021.

Jhon Cena dans Fast and Furious 9

Fast and Furious 9 est une réalisation de Justin Lin avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster. Après la sortie de la bande-annonce dévoilée par Universal Pictures, la question qui intrigue les fans en ce moment est le véritable rôle qu’occupe Jhon Cena, le célèbre catcheur et acteur américain, qui incarne Jakob Toretto dans le film. D’ailleurs, ce dernier a déclaré que : »Nous laissons cela au public, nous laissons à la famille Fast du monde entier, le soin de décider qui est mauvais et qui est bon. Gardez à l’esprit que la bande-annonce montre juste assez pour que vous ayez une tonne de questions – et que je ne peux répondre à aucune d’entre elles ! »