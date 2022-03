Farrah Forke, actrice de Lois & Clarke, est décédée à l’âge de 54 ans

Farrah Forke, l’actrice américaine qui a incarné Mayson Drake dans la série télévisée culte Lois & Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman et Alex Lambert dans la sitcom à succès Wings, est décédée le 25 février 2022.

Née à Corpus Christi, au Texas, le 12 janvier 1968, Farrah Forke a fréquenté le Lee Strasberg Theatre & Film Institute de New York avant de devenir une icône des années 90 en jouant dans Harcèlement, le thriller mystérieux avec Michael Douglas et Demi Moore, Heat et d’autres films.

Farrah Forke a joué dans Lois & Clark et d’autres séries à succès des années 90

Fière d’être texane, Farrah a fait le grand saut et s’est installée à New York pour étudier la comédie au Lee Strasberg Theatre & Film Institute, un institut prestigieux qui compte Laura Dern, Marilyn Monroe, Lady Gaga et Claire Danes parmi ses anciens élèves.

Une série d’apparitions dans les saisons 4, 5 et 6 de Wings a apporté à Farrah Forke une notoriété sans précédent. Farrah incarne Alex, un pilote d’hélicoptère et vétéran de l’armée américaine qui se prend d’affection pour Brian Hackett (Steven Weber). Leur relation florissante ne se transforme cependant pas en quelque chose de sérieux.

Dans Lois & Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman, Farrah a joué le rôle de Mayson Drake, la femme lisse et élégante contre laquelle Lois Lane (Teri Hatcher) a dû se battre pour gagner le cœur de Clark Kent (Dean Cain). Farrah est également apparue dans Dweebs, entre autres.

Farrah a décroché plusieurs rôles dans des films à caractère expérimental, comme It Is What It Is en 2001. Farrah a également joué aux côtés de Robert De Niro, Val Kilmer et Al Pacino dans le film Heat de 1995. Elle est ensuite apparue dans Tueur en cavale avec Eric Roberts et Esteban Powell en 1999.

Farrah s’est retirée de la vie active dans les années 2000. Elle a joué pour la dernière fois le rôle de Teresa dans It Is What It Is et celui de Big Barda dans La Ligue des justiciers. Elle assistait occasionnellement à des conventions de bandes dessinées, selon The Sun.

Cause du décès de Farrah Forke

Farrah est morte d’un cancer le 25 février 2022.

Certains rapports indiquent qu’elle a reçu un diagnostic de cancer du poumon il y a un certain temps, mais cette affirmation n’a pas pu être corroborée au moment de la rédaction. Les proches de Farrah exhortent les fans à faire des dons à l’American Cancer Society ou à un organisme à but non lucratif de leur choix au lieu d’envoyer des fleurs.

Farrah Forke laisse derrière elle ses fils jumeaux, Chuck et Wit Forke.

Farrah est décédée à Houston, au Texas, où elle élevait ses fils jumeaux, Chuck et Wit Forke. Chuck et Wit sont nés le 31 décembre 2005. Farrah laisse derrière elle ses garçons, sa mère et son beau-père, Beverly et Chuck Talmage, trois sœurs, Paige Inglis, Jennifer Sailor et Maggie Talmage, son meilleur ami, Mike Peterson, et de nombreux fans qui l’adorent.