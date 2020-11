Fargo Saison 4 Episode 8 Review: Le Nadir

aux mains de sa mère, ce qui explique sa compulsion à empoisonner les autres. Josto informe Oraetta qu’il se marie, et aussi qu’il l’aime, ce qui dérange l’infirmière folle, mais pas autant que les informations que le Dr Harvard a récupérées.

Oraetta se précipite à l’hôpital pour terminer le travail, mais découvre que le Dr Harvard a été transféré dans un établissement hors de l’État. Après avoir trouvé des preuves de poison et compte tenu des circonstances de la première tentative d’assassinat du Dr Harvard, la police pense que quelqu’un tente d’assassiner le pompeux docteur. Oraetta sait qu’elle sera probablement attrapée, alors elle rentre chez elle pour commencer à emballer, mais dans le processus trouve le carnet d’Ethelrida. Il semble qu’Oraetta restera dans les parages pour se venger. Ethelrida contre l’infirmière homicide est une intrigue secondaire amusante, et je peux voir comment la maison Smutny étant sous le contrôle de Cannon alors qu’Oraetta a une cible dans la maison pourrait créer un tragique breveté. Fargo confusion, je pense toujours que ces deux-là devraient faire plus partie intégrante de l’histoire de la saison à ce stade.

En parlant de personnages qui se sentent loin de l’action principale, l’une des meilleures scènes de cette semaine vient d’une séance entre Dibrell et Buel Cannon. Dans leurs brèves apparitions cette saison, j’ai mentionné à quel point ces deux femmes méritent une exploration plus approfondie et, heureusement, on leur donne un peu de chance ce soir. Avec Buel pleurant son fils et Dibrell essentiellement prisonnière dans sa propre maison grâce à Loy Cannon, il y a de la douleur et de la colère dans la pièce, et les deux femmes compatissent là-bas beaucoup dans la vie, mais finissent par trouver un terrain d’entente et un respect mutuel. Brooks est particulièrement bon, donnant à Buel une qualité d’épuisement réaliste, mais le temps passé ici est trop court. Tout comme Buel va parler à Lemuel de son frère, nous passons à la scène suivante. Si Fargo veut que nous nous soucions de ces personnages secondaires, alors ils ne peuvent pas couper leurs moments les plus difficiles émotionnellement. C’était comme un flic et un renforcement de la raison pour laquelle ce matériau a toujours semblé à côté du point principal.

Ailleurs, Gaetano revient au siège de Fadda. Cependant, après avoir obtenu une petite revanche physique sur son frère, il change finalement de cap. Croyant que Josto a tué Satchel, Gaetano trouve étrangement le respect pour lui, réalisant que son frère possède une capacité de tromperie et de planification qu’il n’a pas. Gaetano plie enfin le genou vers Josto, mettant fin à leur rupture et réunissant la famille Fadda. Cette nouvelle bouleverse Loy, et il décide qu’il n’a d’autre choix que d’appeler la famille du crime Fargo à l’aide. Alors que la famille Fargo finit par tomber de manière inattendue sur les Faddas, Loy reçoit également un visiteur surprise.

Deafy se présente au domicile de Loy, impatient d’obtenir des informations sur ses deux fugitifs. Au lieu de Midwest Nice, Deafy déploie Mormon Nice essayant de convaincre Loy que sa loyauté est malavisée, a un prix et n’est motivée que par l’égoïsme. Livré par Timothy Olyphant, qui prospère actuellement à la télévision, ce monologue est tellement amusant que même Loy doit lui donner un coup de main. Il suscite la réflexion, convient au caractère et a juste la bonne quantité de ton menaçant. Il transmet les informations sur Zelmare et Swanee se dirigeant vers Philadelphie, nous amenant au premier de nos deux moments culminants.

