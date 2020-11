Fargo Saison 4 Episode 10 Review: Heureux

Malheureusement, Happy utilise la faiblesse de Loy et va directement aux Faddas, sauf que la trahison ne pique pas vraiment puisque nous venons de rencontrer Happy. L’ancien chroniqueur cherche à ce que Leon reprenne le territoire de Loy en échange de la paix avec les Faddas, ce qui est parfait pour les Italiens car ils cherchaient un remplaçant faible pour Loy qu’ils pourraient pousser. Quand Loy apprend des nouvelles, il a un moment où il sent vraiment sa mortalité et son temps au pouvoir le passer, et c’est une scène remarquable dans un épisode avec trop peu d’entre eux.

Du côté opposé de la guerre, les Faddas sont intéressés à égaliser le score avec Odis, qui agit désormais activement contre eux. C’est très large, mais j’apprécie la dynamique entre Josto et Gaetano maintenant qu’ils sont copains. Leur implantation de l’appartement d’Odis, où Josto interrompt l’histoire d’horreur de son frère pour lui rappeler de faire le point sur le chemin parcouru, communique mieux les thèmes de la saison que la plupart des choses que nous avons vues. Il y a une tentative d’ajouter un peu de gravité à la disparition d’Odis, mais tout semble tellement inévitable qu’il ne peut s’empêcher de tomber à plat. Les choses sont encore pires en jetant la mort de Gaetano, qui glisse, trébuche, tombe et se tire une balle dans la tête. Je suis tout pour FargoLes morts accidentelles choquantes, mais peut-être auraient-ils pu essayer un peu plus dur sur celui-ci?

Enfin, après des semaines d’attente, Oraetta se dirige simplement vers Ethelrida pour accoster verbalement pour sa bague volée. Pas tout à fait le plan sournois que nous aurions pu espérer. Ethelrida a de plus gros poissons à faire frire; elle a enfin parlé de The Roach, le fantôme d’un esclavagiste qui hante la famille de Dibrell, et elle essaie de sauver l’entreprise de sa famille de Loy Cannon. Ethelrida souhaite se débarrasser de The Roach, mais le vieux fantôme est celui qui la protège d’une attaque d’Oraetta au milieu de la nuit. Ethelrida n’a pas besoin d’aide surnaturelle pour l’aider dans son face-à-face avec Loy. Elle utilise la bague de Donatello Fadda comme monnaie d’échange pour reprendre les affaires de sa famille et aider Loy dans sa guerre. Cette réunion aurait sans doute dû avoir lieu plus tôt, mais il est agréable de voir que quelque chose qui s’est passé dans l’histoire d’Ethelrida-Oraetta a un impact sur l’intrigue principale de la saison. Ce n’est pas le gros cliffhanger qui plafonnerait généralement l’avant-dernière heure, mais il faudra le faire.