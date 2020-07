Far Cry 6 théories Vaas faisant des rondes après virales Tweet

Un tweet de Joe Skrebels d’IGN et des travaux de détective sur Internet qui ont suivi ont laissé croire que Far Cry 6 est une préquelle à Far Cry 3 et que le garçon présenté dans l’art clé du prochain titre est un jeune Vaas.

Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, le garçon nommé Diego semble avoir une cicatrice comme Vaas – le méchant acclamé par la critique de Far Cry 3. Notez que le personnage n’avait pas cette cicatrice dans le jeu, mais l’acteur Michael Mando en a arboré une dans ses apparitions en direct en tant que Vaas.

Alors. Diego dans Far Cry 6 est-il censé être un jeune Vaas de Far Cry 3? pic.twitter.com/4trOhRtEhy – Joe Skrebels (@ 2plus2isjoe) 10 juillet 2020

Lorsque le tweet de Skrebels a commencé à faire des tours, les utilisateurs des médias sociaux ont pointé vers un AMA Reddit d’avril, au cours duquel Mando a taquiné l’idée de revenir à En être loin. Il a écrit:

Vaas est mon animal spirituel – avoir co-créé ce personnage est quelque chose qui me sera toujours cher. Je suis toujours reconnu comme Vaas, et je ressens toujours l’effusion d’amour pour ce personnage – me rend très heureux. Qui sait… peut-être que je reprendrai le rôle très bientôt? : p Merci d’avoir regardé xo

Polygon a souligné que Mando et Giancarlo Esposito, qui joueront le rôle de Far Cry 6méchant, ont travaillé ensemble sur Tu ferais mieux d’appeler Saul. Bien que ce soit un peu exagéré puisque les acteurs travaillent ensemble sur plusieurs projets, les gens ont théorisé que Mando a aidé à intégrer Esposito et ils travailleront également ensemble sur le jeu.

Rien de tout cela ne prouve que Diego est un jeune Vaas et il est peu probable que nous le découvrions avant la sortie du jeu, donc ce travail de détective continuera pendant un certain temps!

Nos lecteurs pensent-ils Far Cry 6 est une préquelle à Far Cry 3?