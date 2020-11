Far Cry 6 sera lancé en mai 2021, selon une première liste de magasin

in

Far Cry 6 devait initialement être lancé le 18 février, mais a été retardé au milieu de 2021 dans le cadre d’un remaniement de la gamme Ubisoft. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est que le jeu est censé être lancé entre avril et septembre 2021, mais une première liste du Microsoft Store semble avoir annoncé la nouvelle date finale.

La date de sortie de Far Cry 6 est fixée au 25 mai 2021, selon une nouvelle liste du Microsoft Store, comme l’a repéré Wario64. Nous avons vérifié la date sur les versions américaine et britannique du magasin, et ils vérifient les uns avec les autres. La date pourrait changer en attendant l’annonce officielle d’Ubisoft, mais il convient de noter que l’un des autres titres de l’éditeur, Immortals Fenyx Rising, a également vu sa date de sortie divulguée grâce à une liste anticipée du Microsoft Store.

Far Cry 6 a été retardé aux côtés de Rainbow Six Quarantine il y a quelques semaines, car Ubisoft vise à «exploiter pleinement leur potentiel dans le contexte des défis de production causés par COVID-19».

Nous n’avons toujours pas beaucoup d’informations concrètes sur Far Cry 6, mais pour l’instant, vous pouvez continuer à regarder la bande-annonce ci-dessous.

