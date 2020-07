Far Cry 6 proposera des cinématiques à la troisième personne, un énorme changement pour la série

Bien que nous n’ayons pas encore vu le gameplay réel de Far Cry 6, nous connaissons un élément majeur qui changera dans le jeu à venir: les cinématiques à la troisième personne. Votre personnage, masculin ou féminin (Dani / Danny) aura une trame de fond claire et une place dans la révolution de Yara, et Ubisoft a estimé qu’il était important de montrer réellement votre personnage à travers des cinématiques entièrement exprimées et jouées qui sortiront de la perspective à la première personne .

En être loin comme une série a souvent expérimenté comment raconter ses histoires, à partir du personnage principal à part entière de Far Cry 3 aux protagonistes les plus silencieux des jeux ultérieurs qui existent simplement comme une fenêtre à travers laquelle les joueurs voient l’histoire et le monde. Dani / Danny Rojas a grandi dans la ville vue dans Far Cry 6’s bande-annonce cinématographique initiale. C’est en soi un grand changement, dans lequel le protagoniste est généralement un étranger venant de l’extérieur et à travers une série d’événements, finit par se mêler des affaires de la région.

Le directeur narratif Navid Khavari a discuté avec Game Rant du changement et de la façon dont il les aide à mieux comprendre le personnage principal et leur place dans le combat. «Quand nous sommes allés chercher et avons fait nos recherches, quand vous regardez une révolution de guérilla, c’est tellement personnel. Pour être tellement emporté par cela, vous devez le ressentir et comprendre d’où vient ce personnage et ce qui l’a poussé si loin qu’il doit prendre un fusil et se battre réellement », a déclaré Khavari. «C’est venu d’un point de vue histoire. Je pense que ce qui est excitant pour nous, c’est que vous allez pouvoir voir Dani à la troisième personne, dans les cinématiques et autres éléments du jeu, et pendant cela, il est devenu presque nécessaire d’avoir un personnage entièrement exprimé et capturé. «

Un autre grand changement est la capitale principale, encore une fois vue dans cette bande-annonce initiale. En être loin les jeux ont généralement essayé d’être «loin de la civilisation», mais celui-ci introduit une ville animée en pleine révolution. Semblable à Far Cry 5’s approche ouverte de la narration, apparemment l’histoire s’adaptera à la façon dont les joueurs veulent jouer et approcher leur place dans la révolution. «Je pense que ce qui était important pour nous était l’idée que vous pouvez aborder l’histoire et le monde sous tous les angles. Nous avons un monde ouvert massif. Nous parlons d’un pays avec une capitale, ce qui est une première pour la marque », a déclaré Khavari. « Et c’était très important pour nous, en ce qui concerne la façon dont vous abordez l’histoire, si vous vouliez commencer sur une partie de l’île, ou que vous vouliez commencer de l’autre côté de l’île, l’histoire s’adapterait à la façon dont vous approchez-vous. «

Giancarlo Esposito, l’acteur qui incarne le méchant du jeu, Anton, a également confirmé qu’il avait capturé des performances pour plusieurs fins dans Far Cry 6et les joueurs peuvent choisir la manière dont ils finiront par gérer le dictateur. «Le monde est plus complet maintenant parce que vous, en tant qu’être humain, pouvez prendre une décision concernant ce qui se passe en ce qui concerne Anton Castillo. C’est un nouveau monde, et c’est un monde fabuleux. »

Far Cry 6 sortira le 18 février 2021 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC et Stadia.

[Via: GamesRadar]