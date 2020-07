Far Cry 6 officiellement annoncé, sortie, bande-annonce, éditions et plus

Après la fuite Far Cry 6 Ubisoft vient de confirmer le titre. Cependant, la première officielle n’a eu lieu qu’au Ubisoft Forward Event. Ubisoft promet avec Far Cry 6 une expérience à succès donnée par des stars hollywoodiennes comme Giancarlo Esposito (The Mandalorian, Breaking Bad) et Anthony Gonzalez (Coco).

Dans Far Cry 6 vous glissez dans le rôle de Dani Rojas, qui mène une guérilla contre le tyran Anton Castillo (Esposito) et son fils Diego. Castillo est un dictateur impitoyable qui veut utiliser tous les moyens pour redonner au pays sa gloire d’antan. Le décor est le pays fictif Yara, un paradis tropical figé dans le temps. C’est le plus grand monde de jeu de la série Far Cry, y compris les jungles tropicales, les plages magnifiques et la capitale, Esperanza, au centre.

Battez Anton au siège de son pouvoir en agissant caché ou en engageant l’armée d’Anton dans une fusillade dans les rues. C’est à vous de décider comment vous voulez combattre le régime ou si vous voulez simplement voyager avec style avec Yara – des rênes d’un cheval à la commande d’un char.

Comme d’habitude depuis Far Cry, vous devez utiliser des tactiques de guérilla pour combattre les forces armées de Castillo, vous pouvez utiliser de nombreuses armes et utiliser tous les véhicules que vous pouvez trouver. La fonctionnalité Fangs for Hire familière du prédécesseur revient également, avec laquelle les joueurs peuvent recruter de l’aide pour les animaux. Aucune guérilla ne devrait le faire seule. Alors combinez-le avec un tout nouveau compagnon animal comme Chorizo, l’adorable chien viennois qui est aussi mignon que mortel.

Far Cry 6 Apparaît sur 18 février 2021 avec une mise à niveau gratuite vers la version PS5. Quatre éditions seront disponibles pour la sortie, y compris une édition limitée qui contient le jeu de base et le package d’expédition jungle et est disponible exclusivement sur Amazon. Aussi:

L’édition Gold contient le jeu de base et le pass de saison

contient le jeu de base et le pass de saison L’édition ultime contient le jeu de base, le Season Pass et le package Ultimate, qui comprend le package Jungle Expedition, le package Crocodile Hunter et le Vice Package.

contient le jeu de base, le Season Pass et le package Ultimate, qui comprend le package Jungle Expedition, le package Crocodile Hunter et le Vice Package. L’édition collector contient le jeu de base, le Season Pass, le Ultimate Package, une réplique de haute qualité du « Tostador », le lance-flammes bricolage du jeu (composé de 7 parties, longueur: 72 cm), une illustration des instructions de construction, conçu par le célèbre artiste Tobatron, une boîte de collection unique inspirée du style artistique bien connu de Tobatron, un Steelbook exclusif, un Artbook de 64 pages, 10 autocollants, un porte-clés Chorizo, une carte et une bande son sélectionnée du jeu .

Les précommandes peuvent également attendre un skin d’arme Discos Locos à la pointe de la technologie et un skin pour Choziro, ainsi qu’un changeur de CD qui a été converti en arme et permet aux ennemis de danser sur leur propre tombe.