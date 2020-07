Far Cry 6 : Les premières informations sur le jeu

Après diverses rumeurs concernant l’annonce Far Cry 6 lors de l’événement Ubisoft Forward de cette année, le jeu a maintenant été divulgué sur le PlayStation Store.

Dans Far Cry 6, le joueur incarne Dani Rojas, qui mène une guérilla impitoyable contre le tyran Anton Castillo (Esposito) et son fils Diego. Castillo est décrit comme un «Dictateur sanguinaire» qui veut gouverner le pays « Par tous les moyens » et veut retrouver son ancienne gloire. Le jeu prend place dans un pays fictif ,Yara, un « Paradis tropical figé dans le temps ». Le monde du jeu est également le plus grand monde ouvert jamais offert à Far Cry, avec des jungles, des plages et la capitale vivante, Esperanza.

Un gameplay entièrement revu ?

Du côté gameplay, des tactiques de guérilla contre les forces armées de Castillo sont mentionnées, telles que l’utilisation d’armes et de véhicules provisoires. Aussi les crocs à louer Far Cry 5 – avec lequel le joueur a pu recruter l’aide d’animaux – revient et est appelé cette fois Amigos. Un multijoueur en ligne est également mentionné.

Far Cry 6 sortira le 18 février 2021 avec une mise à niveau gratuite vers la version PS5. Les précommandes peuvent également attendre un skin d’arme Discos Locos à la pointe de la technologie et un skin pour Choziro.

Plus de détails sur Far Cry 6 sont attendus au Ubisoft Forward Event ce week-end.

Selon les spéculations, Far Cry 6 pourrait être un préquel de Far Cry 3. Diego a la même cicatrice sur le dessus de son sourcil que Vaas de Far Cry 3.