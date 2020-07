Far Cry 6 Leaks pour PS5 et PS4, lancée le 18 février 2021

Si ce n’est pas le Microsoft Store qui fait toutes les fuites, c’est le Hong Kong PlayStation Store! Oui, Far Cry 6 a fuité avant l’événement numérique Ubisoft Forward de ce dimanche avec une liste qui révèle une multitude de détails. Plus important encore, il arrivera sur PlayStation 5 et PlayStation 4 le 18 février 2021. Si vous achetez la version PS4 et une mise à niveau ultérieure vers PS5, vous obtiendrez cette version de nouvelle génération gratuitement.

Cette fuite confirme également la rumeur selon laquelle Giancarlo Esposito de Breaking Bad jouera dans le jeu. « Bienvenue à Yara, un paradis tropical figé dans le temps. En tant que dictateur de Yara, Anton Castillo a l’intention de restaurer sa nation à son ancienne gloire par tous les moyens, avec son fils, Diego, suivant ses traces sanglantes. Leur oppression impitoyable a déclenché une révolution « , lit-on dans la fiche du magasin. Bien sûr, les deux versions sont livrées avec des bonus de précommande.

SE BATTRE POUR LA LIBERTÉIncarnez Dani Rojas, un Yaran local et devenez un combattant de la guérilla pour libérer la nation.

YARA TORN APARTCombattez les troupes d’Anton dans le plus grand terrain de jeu de Far Cry à ce jour à travers les jungles, les plages et Esperanza, la capitale de Yara.

GUERRILLA FIREPOWERUtilisez des armes de fortune, des véhicules et des Amigos, les nouveaux Crocs à louer pour brûler le régime tyrannique au sol.