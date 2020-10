Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine retardés

Ubisoft a retardé deux de ses versions majeures au début de 2021. Far Cry 6 et Rainbow Six Quarantine ont tous deux été repoussés dans le prochain exercice financier d’Ubisoft, qui commence le 1er avril 2021. L’éditeur indique que les deux titres devraient maintenant être lancés entre avril et Septembre 2021.

Les deux jeux ont été poussés «à exploiter pleinement leur potentiel dans le contexte des défis de production causés par COVID-19», a déclaré le patron d’Ubisoft Yves Guillemot dans un communiqué de presse parallèlement au rapport financier du premier semestre de la société pour l’année. La date de sortie de Far Cry 6 était initialement fixée au 18 février 2021. Rainbow Six Quarantine n’avait pas de date de sortie spécifique, mais devait être lancé cet exercice – quelque temps avant le 31 mars 2021.

La gamme d’Ubisoft pour le reste de l’exercice se terminant le 31 mars 2021 comprend désormais Watch Dogs Legion, Just Dance 2021, Assassin’s Creed Valhalla et Immortals Fenyx Rising, qui doivent tous sortir cette année civile. Le premier trimestre de 2021 comprend désormais le remake de Prince of Persia: The Sands of Time et le titre multijoueur de sports extrêmes Riders Republic.

Pour l’instant, nous allons devoir attendre de voir le numérique Giancarlo Esposito faire son truc.

