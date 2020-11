Far Cry 6 Diego n’est pas un jeune Vaas, les développeurs confirment

Depuis Far Cry 6’s révèlent, les fans ont spéculé sur un point d’histoire majeur impliquant l’enfant nommé Diego étant en fait un jeune Vaas (Far Cry 3’s méchant), suscitant de nombreuses preuves qui relient prétendument les deux personnages et feraient effectivement Far Cry 6 une pseudo préquelle à Far Cry 3. Après des mois à laisser les fans poursuivre cette théorie, le fonctionnaire En être loin Le compte Twitter semble avoir répondu une fois pour toutes à la question. Non, Far Cry 6’s Diego n’est pas Vaas.

DIEGO EST VAAS – Far Cry 6 (@FarCrygame) 17 novembre 2020

La confirmation vient par tweet qui utilise le dernier format de mème de la semaine, celui-ci parodiant les tags de Twitter sur la désinformation sur les tweets pour aider à arrêter la propagation de fausses informations. Dans le tweet, le En être loin Twitter dit « DIEGO IS VAAS » en majuscules, avant d’imiter le tag de désinformation Twitter avec « Les sources officielles confirment: c’est faux! »

Il semble que la rumeur repose sur le fait que Diego grandit pour devenir le méchant et meurtrier Vaas. Les développeurs voulaient très probablement éliminer toute désinformation et définir des attentes avant la sortie du jeu, permettant Far Cry 6 respirer par lui-même plutôt que des joueurs qui anticipent une torsion qui ne vient jamais.

Poursuivant la tendance des méchants mémorables, charismatiques et imposants qui volent la scène, Far Cry 6’s le méchant principal est Anton, joué par Giancarlo Esposito de Breaking Bad / Better Call Saul et Le mandalorien la célébrité. Le nouveau jeu verra de nombreux changements et évolutions par rapport au passé En être loin jeux, y compris des cinématiques à la troisième personne plutôt que la narration habituelle à la première personne. Le titre devait initialement être lancé au début de l’année prochaine, mais a depuis été reporté à une date non spécifiée entre mars 2021 et avril 2022.

Far Cry 6 arrive sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC lors de son lancement. Il prendra en charge 4K / 60fps sur les nouvelles consoles.