FAQ PlayStation Now – Tout ce que vous devez savoir

Quel est PlayStation maintenant? Combien coûte PS Now? Quels jeux sont disponibles sur PS Now? Dans ce guide, nous visons à répondre à toutes vos questions concernant PlayStation Now, le service qui vous permet de diffuser et de télécharger une grande variété de jeux moyennant des frais mensuels. Sony a constamment mis à jour et amélioré le service, c’est donc une expérience toujours croissante qui ne fait que s’améliorer. Êtes-vous intéressé par PlayStation Now? Voici absolument tout ce que vous devez savoir avant de commencer.

Qu’est-ce que PlayStation Now? Combien coûte PlayStation Now? Pouvez-vous essayer PlayStation Now avant de vous abonner? Votre connexion Internet est-elle suffisamment rapide pour PlayStation Now? PS Now vs Xbox Game Pass: quelles sont les différences et laquelle est la meilleure? Quels jeux sont disponibles sur PlayStation Now? Quels jeux peuvent être téléchargés sur PlayStation Now? À quelle fréquence PlayStation Now est-il mis à jour? Quels appareils prennent en charge PlayStation Now? PS Now sera-t-il sur PS5? Comment accéder à PlayStation Now sur PS4? Avez-vous PlayStation Now si vous êtes membre PS Plus? Avez-vous besoin de PlayStation Plus pour jouer au multijoueur en ligne avec PlayStation Now? Que se passe-t-il pour enregistrer des données lorsque vous jouez à des jeux sur PlayStation Now? Où PlayStation Now est-il disponible?

Qu’est-ce que PlayStation Now?

PlayStation Now est un service basé sur un abonnement qui permet aux membres de diffuser une bibliothèque de plus de 500 jeux via leur connexion Internet. PS Now utilise la technologie cloud pour permettre aux joueurs de jouer à des jeux en streaming, ce qui signifie que vous accédez et jouez aux jeux depuis les serveurs de Sony et que rien n’est stocké sur votre console. Vous pouvez également télécharger certains jeux directement sur votre PS4 si vous préférez. Pouvez-vous télécharger des jeux PS Now sur PS5? Consultez le lien pour en savoir plus.

Combien coûte PlayStation Now?

PlayStation Now nécessite un abonnement pour accéder à ses jeux, de la même manière que d’autres services à la demande fonctionnent, tels que Netflix. Voici une ventilation de vos options dans chaque région, prix PS Now inclus.

Région

Abonnement d’un mois

Abonnement de 3 mois

Abonnement de 12 mois

États-Unis 9,99 $ US 24,99 $ US 59,99 $ CAD Canada 12,99 $ CAD 34,99 $ CAD 79,99 $ CAD Royaume-Uni 8,99 £ 22,99 £ 49,99 £ Europe 9,99 € 24,99 € 59,99 € Japon 1180 ¥ 2980 ¥ 6,980 ¥

Oui. Vous pouvez essayer PlayStation Now sans acheter d’abonnement avec un essai gratuit de 7 jours. Cependant, vous devrez saisir vos informations de paiement avant de pouvoir profiter de l’essai.

Votre connexion Internet est-elle suffisamment rapide pour PlayStation Now?

Pour diffuser des jeux sur Internet, vous devez disposer d’une connexion assez rapide. Heureusement, vous pouvez tester la vitesse de votre connexion depuis l’application PlayStation Now sur votre console. Entrez dans l’application PS Now, choisissez un jeu et sélectionnez «Commencer». Le test de connexion devrait démarrer automatiquement, mais si ce n’est pas le cas, vous pouvez le choisir dans l’écran qui vous informe sur la semaine d’essai.

Votre console vous dira comment sera votre expérience lors de la diffusion de jeux sur PlayStation Now. Vous pouvez cliquer sur « En savoir plus » pour une ventilation plus détaillée, mais vous obtiendrez un message de base vous indiquant si votre connexion peut gérer le streaming de jeu ou non.

PS Now vs Xbox Game Pass: quelles sont les différences et laquelle est la meilleure?

La chose la plus proche de PlayStation Now sur les systèmes Xbox est Game Pass. Vous vous demandez peut-être quel service est le meilleur et quelles sont les grandes différences entre eux. Pour toutes les infos, consultez notre guide: PS Now vs Xbox Game Pass: quelles sont les différences et laquelle est la meilleure?

Quels jeux sont disponibles sur PlayStation Now?

PlayStation Now propose des centaines de jeux, y compris des titres PS2, PS3 et PS4. Ils vont des jeux et blockbusters exclusifs à PlayStation aux petits jeux indépendants et aux expériences familiales. Pour voir la liste complète des jeux disponibles sur PS Now, consultez notre guide: Tous les jeux PlayStation Now.

Y aura-t-il des jeux PS5 sur PS Now? Consultez le lien de notre guide.

Quels jeux peuvent être téléchargés sur PlayStation Now?

Vous pouvez télécharger de nombreux jeux directement sur votre PS4. Cela inclut les jeux PS4 et PS2, mais pas les jeux PS3. Pouvez-vous télécharger des jeux PS Now sur PS5? Consultez le lien pour plus d’informations.

Sony ajoute une poignée de jeux à PS Now au début de chaque mois, ce qui signifie que la collection s’agrandit constamment. De plus, une sélection de titres à succès est ajoutée au service sur une base temporaire.

Quels appareils prennent en charge PlayStation Now?

Vous pouvez accéder à PlayStation Now sur votre PS4 et sur n’importe quel PC ou ordinateur portable Windows. Pour utiliser PS Now sur votre ordinateur, vous devez télécharger l’application PlayStation Now, que vous trouverez ici.

Pour plus d’informations sur les endroits où vous pouvez utiliser PS Now, consultez notre guide: Quels appareils sont pris en charge par PlayStation Now?

PS Now sera-t-il sur PS5?

PlayStation Now sera-t-il disponible sur PS5? En savoir plus dans notre guide dédié: PS sera-t-il désormais sur PS5?

Dans le menu principal de la PlayStation 4, vous devriez avoir une icône pour PS Now. Accédez-y et appuyez sur X pour accéder à l’application. Alternativement, vous pouvez aller sur le PlayStation Store et trouver PS Now dans le menu principal sur le côté gauche.

Quoi qu’il en soit, le menu principal vous sera présenté et la sélection d’un jeu vous présentera une option pour «Commencer». Vous aurez la possibilité d’utiliser votre essai gratuit. Continuez et il vous sera demandé de saisir les informations de paiement. Une fois que vous avez fait, votre premier paiement d’abonnement sera prélevé une fois l’essai gratuit terminé. Bien sûr, vous pouvez aller droit au but et acheter un abonnement de 1 mois, 3 mois ou 12 mois directement sur le PlayStation Store. Après avoir effectué cette transaction, vous aurez un accès illimité à la bibliothèque de jeux du service.

Avez-vous PlayStation Now si vous êtes membre PS Plus?

Non. PlayStation Plus et PS Now sont deux services distincts et ne s’affectent pas. Si vous voulez profiter des deux, vous devrez vous abonner aux deux services – ils ne sont pas la même chose.

Avez-vous besoin de PlayStation Plus pour jouer au multijoueur en ligne avec PlayStation Now?

Non. Encore une fois, les deux services sont entièrement séparés. Cela signifie que vous n’avez pas besoin de PS Plus pour utiliser PS Now et que vous pouvez profiter du multijoueur en ligne sans vous abonner à Plus.

Que se passe-t-il pour enregistrer des données lorsque vous jouez à des jeux sur PlayStation Now?

Lorsque vous jouez à des jeux via PS Now, vos données de sauvegarde seront stockées sur le cloud. Cela vous permet de vous connecter sur d’autres consoles PS4 ou de votre PC et de continuer à jouer là où vous vous étiez arrêté.

Où PlayStation Now est-il disponible?

PS Now n’est actuellement disponible que dans certains pays. Voici une liste des emplacements qui ont accès à PlayStation Now:

L’Autriche

Belgique

Canada

Danemark

Finlande

France

Allemagne

Irlande

Italie

Japon

Luxembourg

Norvège

le Portugal

Espagne

Suède

Suisse

Les Pays-Bas

Royaume-Uni

Etats-Unis

