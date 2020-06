Fantasy Premier League: Man City et Aston Villa en duo au milieu de terrain en équipe pour GW30 +

Chaque semaine, Sport360 vous fournira des conseils pour le match de football fantastique officiel de la Premier League anglaise. Envie de vous opposer à nous? Vous pouvez rejoindre « Sport360 Fans League » en utilisant le code: zj04s8

La Premier League est de retour et ici pour satisfaire les aspirations des dirigeants de Fantasy Premier League de manière considérable.

Préparez-vous pour une liste de rencontres mouvementée commençant par une Double Gameweek qui voit Manchester City, Aston Villa, Sheffield United et Arsenal jouer deux fois.

Avec des transferts illimités activés avant le redémarrage pour faire face aux changements pendant la pandémie de COVID-19, il est logique de faire le plein de joueurs de ces équipes.

Si vous avez votre Wildcard intact, vous devez le faire sans hésiter pour tirer le meilleur parti du DGW30 + avant de jouer devant le GW31 + pour vous préparer au reste de la campagne. Vous pouvez même jouer votre Bench Boost ou Triple Captain si ceux-ci sont également disponibles.

En l’absence de ces puces, un effort plus stratégique est nécessaire pour vous assurer d’avoir suffisamment de joueurs DGW sans compromettre l’équilibre de votre équipe.

Cependant, dans cette série, nous nous concentrons sur la meilleure équipe possible dans les paramètres des règles et du budget pour chaque GW individuel.

Ici, nous nous concentrons sur l’équipe de Double Gamweek 30+.

FORMATION: 3-5-2

GARDIEN DE BUT

Dean Henderson – Sheffield United – 5,3 m

vs AVL (A), NOUVEAU (A)

Un atout fiable avec 10 draps propres jusqu’à présent cette saison – seul Nick Pope en a plus (11) – Henderson est une bonne option même sans le bonus supplémentaire de ses deux appareils en GW30 +. Si vous envisagez de le laisser à vos côtés pour le reste de la saison, assurez-vous d’avoir une option de banc appropriée pour GW31 + lorsque Sheffield affrontera Manchester United parce que la locataire des Red Devils ne sera pas éligible pour ce match.

DÉFENSEUR

Jack O’Connell – Sheffield United – 4,7 m

vs AVL (A), NOUVEAU (A)

Un autre atout de Sheffield à considérer et avec raison. À seulement 4,7 m, O’Connell est excellent en termes de budget pour s’adapter aux autres joueurs et tirer le meilleur parti de ce DGW. Il est également une option stable après avoir commencé chaque match ce trimestre. Il y a eu quelques inquiétudes au sujet de l’approvisionnement de la défense des Lames étant donné que la longue pause pourrait voir des lacunes dans l’organisation et la concentration à l’arrière, mais c’est là que vous trouverez le plus de valeur de leurs joueurs.

DÉFENSEUR

Matt Targett – Villa Aston – 4,4 m

contre SHU (H), CHE (H)

Il est rare de plaider pour un défenseur d’Aston Villa en FPL, mais Targett a prouvé cette saison que même si les points de blanchisserie seront difficiles à trouver avec lui, il a beaucoup de potentiel d’attaque. Il a réussi trois passes décisives et un but dans ses 20 matchs cette campagne, avec un retour en attaque tous les cinq matchs en moyenne.

DÉFENSEUR

Enda Stevens – Sheffield United – 5,2 m

vs AVL (A), NOUVEAU (A)

Stevens complète notre contingent de Sheffield et est un autre atout fiable qui a commencé chaque match cette saison. Il a aussi une certaine valeur à l’autre bout du terrain avec deux buts et deux passes décisives pour 10 draps propres. L’équipe de Chris Wilder joue ses deux matches GW30 + sur la route, mais la Bundesliga a prouvé que son désavantage était limité par l’absence de supporters dans le stade. Les Blades soutiendront leur force contre Villa et Newcastle en tout cas.

MIDFIELDER

Jack Grealish – Villa Aston – 6,4 m

contre SHU (H), CHE (H)

Probablement le joueur le plus transféré de Villa et cela a tout son sens étant donné qu’il est leur principal homme avec sept buts et sept passes décisives cette saison. Il est impliqué dans tout ce qu’ils font à l’avenir et a été le meilleur pour les tirs dans la surface et les chances créées au cours des six derniers GW. Tout simplement, il a la qualité de livrer un jour donné et ne pas le faire sur deux appareils à domicile serait une surprise.

MIDFIELDER

Bukayo Saka – Arsenal – 4,7 m

vs MCI (A), BHA (A)

En vérité, l’inclusion de Saka est un moyen de parvenir à une fin en raison de son prix abordable, mais de limiter le raisonnement derrière son choix à cela ne lui rend pas service. L’attrait du jeune Arsenal est accru par le fait qu’il pouvait monter sur le terrain deux fois dans ce GW mais il était occupé à s’approprier l’aile gauche juste avant le verrouillage. Il a récolté trois mentions d’aide lors des six matchs précédents, montrant une grande valeur en attaque.

MIDFIELDER

Kevin De Bruyne – Man City – 10,6 m

vs ARS (H), BUR (H)

Y a-t-il une équipe active qui ne présenterait pas De Bruyne à ce stade? Comme si son rôle de destroyer en chef à Man City avec huit buts et 18 passes décisives, cette campagne était une raison suffisante pour son inclusion, il a deux matchs à domicile pour attendre ce GW. Ce qui le distingue également des autres options à City, c’est qu’il est à peu près cloué pour commencer malgré ces temps incertains et le bricolage notoire de Guardiola. Rappelez-vous, il poursuit également le record de Thierry Henry avec 20 passes décisives en une seule saison en Premier League.

MIDFIELDER

Anwar El Ghazi – Villa Aston – 5,5 m

contre SHU (H), CHE (H)

Beaucoup afflueront vers John McGinn qui a commencé la saison avec fracas et s’est maintenant complètement remis d’une fracture de la cheville. Cependant, il n’a pas joué de match de compétition depuis six mois et pourrait être mis en procédure. El Ghazi peut être une option plus viable qui a impressionné et est deuxième seulement derrière Grealish pour la participation attendue aux objectifs [xGI] à Villa. Avec quatre buts et cinq passes décisives cette saison, il a montré qu’il pouvait livrer.

MIDFIELDER

Riyad Mahrez – Man City – 8,5 m

vs ARS (H), BUR (H)

Le retour de Leroy Sane est un peu inquiétant en ce qui concerne les départs de Mahrez, mais Pep Guardiola peut être prudent avec le procès-verbal de l’Allemand pour le préserver pour les matchs de Ligue des champions qui devraient être la principale priorité de Man City maintenant. Avec cinq remplaçants avec qui jouer, Mahrez devrait de toute façon avoir suffisamment de temps sur le terrain même s’il commence des matchs sur le banc. Il était l’un des joueurs de la forme avant la pause avec trois buts et quatre passes décisives lors de ses six derniers départs.

VERS L’AVANT

Pierre-Emerick Aubameyang – Arsenal – 11,1 m

vs MCI (A), BHA (A)

Depuis que Pierre-Emerick Aubameyang a fait ses débuts en Premier League, seul Mohamed Salah (51) a marqué plus de buts dans la compétition que l’attaquant d’Arsenal (49). 124,4 minutes par but. 👏 pic.twitter.com/NeCwB2JnDf – Squawka Football (@Squawka) 8 juin 2020

Ce qui est frustrant à propos d’Aubameyang qui rend les managers FPL fous, c’est sa tendance à laisser le blanc quand on s’attend vraiment à ce qu’il marque. Avec deux bouchées de cerise, ce GW cependant, il a l’air encore plus attrayant. Si Arsenal marque, il a généralement quelque chose à voir avec le fait qu’il ait été impliqué dans 46% de leurs buts. Il poursuit également le Golden Boot avec 17 buts jusqu’à présent et a plus de points bonus (29) que tout autre attaquant.

VERS L’AVANT

Sergio Aguero – Man City – 11,8 m

vs ARS (H), BUR (H)

Le souci d’Aguero est toujours son temps de jeu, mais quand il marque un but toutes les 87 minutes ce trimestre, il vaut certainement la peine d’être inclus, surtout lorsqu’il joue deux matchs dans un GW. City n’a pas grand-chose à jouer en championnat mais le Golden Boot est toujours sur le radar de l’Argentin et avec 16 buts à ce jour, il n’est que trois derrière Jamie Vardy. L’histoire dicte qu’il est également une option de capitaine explosif et contre les défenses qui ne sont pas entièrement adaptées ou activées, il pourrait causer toutes sortes de problèmes à l’intérieur de la boîte.

BANC

GK

Bern Leno – Arsenal – 5,0 m

vs MCI (A), BHA (A)

1st Sub

Trent Alexander-Arnold – Arsenal – 7,8 m

vs EVE (A)

2nd Sub

Danny Ings – Southampton – 7,1 m

vs NOR (A)

3rd Sub

Willy Boly – Loups – 4,8 m

vs WHU (A)

