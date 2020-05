Fantastic Beasts 3: date de sortie et autres détails sur le film

SLV FICHE DE CONNEXION 6 sorties avec trois ponts, noir, max. 350mA - Autres accessoires

Kit permettant de connecter simplement jusqu', à six encastrés LED d', une intensité maximale de 350mA chacun. Le kit comprend six sorties et trois ponts.Détails techniques: Possibilité d', alimentation: Non Source incluse: Non Longueur: 5.2 cm Largeur: 3 cm Hauteur: 1.3 cm Poids net: 0.036 kg Poids brut: