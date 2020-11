Fantastic Beasts 3 a peut-être déjà trouvé le remplaçant de Johnny Depp, et c’est un excellent choix

Comme indiqué, Bêtes fantastiques 3 est déjà en train de filmer, donc Mads Mikkelson devra entrer rapidement dans le personnage s’il se connecte. Le casting comprend déjà une liste impressionnante de talents, dont les stars de retour Eddie Redmayne (en tant que protagoniste Newt Scamander), Jude Law (en tant qu’Albus Dumbledore), Katerhine Waterston (en tant que Tina Goldstein), Ezra Miller (en tant que Credence Barebone), Alison Sudol (en tant que Queenie) Goldstein), Jessica Williams (comme Eulalie Hicks) et Dan Fogler (comme Jacob Kowalski). David Yates est à la tête de la production, qui est le septième film qu’il a réalisé pour la franchise. On ne sait pas grand-chose sur l’intrigue au-delà du fait qu’elle suivra les événements de Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald, y compris la révélation que Credence est en fait Aurelius Dumbledore, et sa décision de rejoindre Gellert Grindelwald dans sa guerre contre l’humanité.