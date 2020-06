Fantasia Film Festival 2020: première vague annoncée – / Film

Le Festival du film Fantasia devient virtuelle cette année, et la première vague de programmation vient d’être révélée. Comme c’est généralement le cas avec Fantasia, il est sauvage et éclectique, offrant de nombreuses surprises, des offres de genre, etc. Neil Marshall«S The Reckoning s’apprête à ouvrir le festival, qui se déroulera en ligne du 20 août au 2 septembre 2020.

Alors que le sort de nombreux festivals de cinéma restants de cette année reste en suspens, The Fantasia International Film, qui se tient traditionnellement à Montréal, au Québec, a décidé d’être proactif et de se déplacer en ligne. La 24e édition du festival se déroulera pratiquement cette année du 20 août au 2 septembre, et la première vague de titres a été dévoilée.

Tel que rapporté par THR, «Le nombre de billets vendus pour chaque film variera selon le titre ou les souhaits des cinéastes et se situera probablement entre 600 et 1 200 billets par projection, similaire à la capacité en sièges de l’événement en personne de Fantasia à Montréal. Chaque projection sera également géo-restreinte au Canada et les billets seront vendus uniquement à ceux qui ont des adresses IP canadiennes. »

La première vague peut être vue ci-dessous. La deuxième vague de titres Fantasia 2020 sera annoncée en juillet et la programmation complète sera dévoilée début août, avec la vente des billets. Pour plus d’informations, visitez-nous sur le Web à www.fantasiafestival.com

Une nuit, un romancier célèbre rencontre une jeune femme apparemment sans abri dans un tunnel de passage supérieur. Il la ramène chez lui, ce qui le met sur un chemin de rencontres de plus en plus bizarres. TEZUKA’S BARBARA est l’adaptation jazzy abrasive de Osamu Adulte de Tezuka manga du même nom. Réalisé par Makoto Tezuka (LÉGENDE DES FRÈRES STARDUST) et lentillé de Christopher Doyle (IN THE MOOD FOR LOVE, HERO), ce film – sorti dans le cadre des célébrations du 90e anniversaire de Tezuka – mixe pinku-style erotica avec un examen de l’impulsion créatrice et un tiret de l’occulte, dévoilant ainsi le côté obscur moins connu de la ASTRO Créateur BOY et anime maestro. Première nord-américaine

Un voyage d’un autre monde à travers une Europe en déclin, Chino Moya UNDERGODS est une collection de contes fantastiques à la fois humoristiques et étonnamment humoristiques sur une série d’hommes dont les mondes se désagrègent grâce à la visite d’un étranger inattendu. Cette fête visuelle singulière est une coproduction entre le Royaume-Uni, la Belgique, l’Estonie, la Serbie et la Suède avec un casting qui comprend Geza Rohrig (FILS DE SAUL), Johann Meyers (SNATCH), Hayley Carmichael (LES MISERABLES), Eric Godon (DANS BRUGES), Kate Dickie (LA SORCIÈRE), Adrian Rawlins (CHERNOBYL), Ned Dennehy (MANDY), et un Jan particulièrement fou Bijvoet (BORGMAN). Première mondiale

La 24e édition de Fantasia s’ouvrira avec une projection spéciale de la puissance cinématographique récemment achevée de Neil Marshall, THE RECKONING. Un thriller de la période poignante et horrible qui se déroule en 1665 dans le contexte de la Grande Peste et des chasses aux sorcières qui ont suivi en Angleterre, THE RECKONING met en vedette Charlotte Kirk (OCEAN’S 8, PAS DE PANIQUE AVEC UN soupçon d’hystérie), Sean Pertwee (SOLDATS POUR CHIENS, DOOMSDAY), Joe Anderson (LE GRIS, LES FOU), Steven Waddington (LE JEU D’IMITATION, DERNIER DU MOHICANS) et Emma Campbell-Jones (DOCTEUR OMS). Un film vivant, captivant et conflictuel dont les thèmes sont affreusement pertinents pour les préoccupations d’aujourd’hui, il vous coupera le vent. Ce sera la deuxième fois qu’une œuvre du célèbre cinéaste britannique ouvre Fantasia, LA DESCENTE ayant été le film d’ouverture officiel du festival en 2005. Le seul autre cinéaste Fantasia a fait cela à ce jour est Takashi Miike.

La malédiction d’Audrey Earnshaw

Une mère et sa fille sont soupçonnées de sorcellerie par leur fervente communauté rurale dans le cauchemar cauchemardesque du cinéaste canadien Thomas Robert Lee LA MALÉDICTION D’AUDREY EARNSHAW. L’un des films d’horreur occulte les plus troublants et surprenants depuis HEREDITARY, ce conte obsédant est imprégné de folklore et débordant d’images qui assiégeront votre subconscient. Il met en vedette Catherine Walker (A DARK SONG), Jared Abrahamson (BONJOUR DESTROYER), Hannah Emily Anderson (CE QUI VOUS GARDE VIVANT), Don McKellar (LAST NIGHT) et Sean McGinley (UN CŒUR BRAVE), et est coproduit par le réalisateur de MY BLOODY VALENTINE George Mihalka. Première mondiale

Kriya

Au cinéaste de New Delhi Sidharth Premier travail d’horreur de Srinivasan – et premier long-métrage narratif depuis une décennie, après SOUL OF SAND – un DJ rencontre une belle femme dans un club, retourne chez elle et se retrouve plongé dans une odyssée cauchemardesque de magie rituelle, coutumes de la mort patriarcale, et les conflits familiaux les plus inhabituels. Transgressif, sombre humoristique et mystiquement atmosphérique, KRIYA est un rêve de fièvre de peur avec Navjot Randhawa (MEHSAMPUR), Noble Luke et Avantika Akerkar (THE SECOND BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL), est coproduit par Andy Starke (EN TISSU) et Pete Tombs (FREE FIRE), et propose une partition inoubliable de Jim Williams (POSSESSOR). Première mondiale

La maison de l’entrepreneur

Bernardo est entrepreneur de pompes funèbres. Il dirige son entreprise mortuaire dans la même maison où il réside. À l’avant, il a ses clients. Et à l’arrière, sa famille dysfonctionnelle vit au milieu des cercueils, des couronnes et des fantômes espiègles mais non violents qui le visitent quotidiennement. Mais quand une entité malveillante entre en scène, cela fait des ravages sur le ménage déjà fracturé de l’écrivain / réalisateur argentin Mauro Iván Le premier long métrage effrayant d’Ojeda. LA MAISON DE L’ENTREPRENEUR (La Funeraria) étoiles Luís Machín (MONTE CRISTO), Celeste Gerez (DESTINO ANUNCIADO) et Camila Vaccarini (PAISAJE). Première mondiale

Se réaliser

Le deuxième film de Canadian Writer / Director / Directeur de la photographie / compositeur Anthony Scott Burns (NOTRE MAISON), COME TRUE est un travail distinctif et convaincant de science-fiction sombre qui hante l’espace entre l’éveil et le sommeil. En proie à des rêves troublants et incapable de rentrer chez elle, une adolescente rebelle Sarah (Julia Sarah Stone de THE KILLING) est soulagée de trouver un abri dans une étude universitaire sur le sommeil. Espérant que cela l’aidera enfin à se débarrasser de ses cauchemars, elle devient involontairement le canal d’une horrible nouvelle découverte. Avec Landon Liboiron (ACTION OU VÉRITÉ). Produit par Mark Smith (IN THE TALL GRASS) et Nicholas Bechard (VACANCES) et les sommités du cinéma de genre canadien Steve Hoban (GINGER SNAPS) et Vincenzo Natali (CUBE). Première mondiale

#Shakespeareshitstorm

Près de 25 ans après la sortie de TROMEO ET JULIET, Lloyd Kaufman et le Troma L’équipe retourne au Barde avec une interprétation complètement folle de The Tempest de Shakespeare, opposée à la crise des opioïdes en Amérique. Kaufman célèbre les 45 ans de Troma et ses 50 ans de réalisation de films en affrontant Big Pharma, la dépendance et une intolérance aux médias sociaux avec tout le sexe, les mutants, les numéros musicaux et la violence que Shakespeare a toujours voulu mais n’a jamais eu. #SHAKESPEARESSHITSTORM marque le projet le plus ambitieux de l’histoire de 45 ans de Troma, avec le style anarchique unique de Kaufman à un moment où il ne pourrait pas être plus nécessaire! Première mondiale

Dénicher

Un film de John C. Lyons et Dorota Swies, UNEARTH est un fractionnement histoire d’horreur qui suit deux familles agricoles voisines dont les relations sont tendues lorsque l’une d’elles choisit de louer son terrain à une compagnie gazière. Au milieu d’une tension croissante, la terre est forée et quelque chose – longtemps dormant et terrifiant, profondément sous la surface de la terre – est libéré. Adrienne Barbeau (LE BROUILLARD), Marc Blucas (BUFFY THE VAMPIRE SLAYER), et Allison McAtee (NOUS INVOQUONS L’OBSCURITÉ) étoile. Première mondiale

Acteurs spéciaux

Kazuto n’est pas votre thespian amateur typique. Ses rêves ont été gâté par un état nerveux particulier qui le fait s’évanouir au moindre signe de stress! Un jour, sur l’invitation fortuite de son frère, il rejoint une agence des plus particulières, employant des acteurs de tous les jours pour mettre en scène des situations réelles! Être une remplaçante à un mariage ou à un enterrement est une chose… mais bientôt, Kazuto doit infiltrer un culte… et tout l’enfer se déchaîne! Shinichiro Ueda (ONE CUT OF THE DEAD) est de retour avec son deuxième film très attendu SPECIAL ACTORS! Une méta-comédie délirante, doublant le performatif pitreries de son précédent making-of /zom-com hybride, Ueda transforme maintenant le monde entier en scène – pour notre plus grand plaisir! Première canadienne

Chanceux

La deuxième fonctionnalité de Natasha Kermani (IMITATION GIRL), LUCKY raconte l’histoire de mai (Brea Grant, qui a également scénarisé), un auteur d’entraide qui se retrouve soudainement traqué par un homme masqué menaçant mais insaisissable qui réapparaît mystérieusement chaque nuit. Luttant pour obtenir de l’aide des gens autour d’elle alors qu’elle se bat pour rester en vie, May est obligée de demander si ce n’est que de la paranoïa, ou si elle est condamnée à accepter sa nouvelle réalité? Une exploration viscérale et intelligente de éclairage au gaz à travers le prisme de la narration d’horreur, LUCKY devait à l’origine être lancé au SXSW. Première internationale

Tiny Tim: Roi d’un jour

L’histoire de la montée improbable de Tiny Tim à la célébrité est le conte de fées ultime – tout comme celle de sa chute. Pendant un court instant, l’artiste étranger timide et vraiment inhabituel a été la plus grande star du monde. Le film du réalisateur suédois Johan Von Sydow, TINY TIM: KING FOR A DAY, comme son sujet, ne ressemble à rien d’autre. À travers les journaux intenses de Tiny (lus par « Weird Al » Yankovic interpréter la voix intérieure de Tim avec des résultats véritablement dramatiques), des images d’archives et des entrevues avec la famille, des amis et des contemporains comme Wavy Gravy, Tommy James et feu Jonas Mekas et D.A. Pennabaker, le film dresse un portrait intime de l’une des carrières les plus étranges du showbiz. C’est une histoire qui vous mettra en colère et en larmes. Première mondiale

Dormir

Tourmentée par des cauchemars vifs et la croyance qu’ils sont réels, Marlene souffre d’une dépression nerveuse dans un village allemand éloigné. Alors que sa fille de 19 ans s’y rend pour la rejoindre, elle rencontre un secret de famille bien gardé et une vieille malédiction qui feront de sa vie un cauchemar sans fin. SLEEP de Michael Venus (Schlaf), avec Gro Swantje Kohlhof (RIEN DE MAUVAIS NE PEUT ARRIVER) et Sandra Hüller (TONI ERDMANN), est un début extrêmement confiant – examinant intelligemment les racines persistantes du totalitarisme à travers le prisme d’un film d’hôtel hanté de rêve et l’horreur de notre moment éveillé actuel. Un standout au Berlinale. Première nord-américaine

Quart de 12 heures

Scénariste / réalisateur Brea Grant (qui a également scénarisé et joué dans LUCKY cette année) a livré l’un de nos films préférés de l’année. Un thriller / comédie noire captivant en temps réel en milieu hospitalier qui se déroule à la fin des années 90 au début de la crise des opioïdes, 12 HOUR SHIFT suit une infirmière droguée à travers une ascension de sinistres actes criminels alors qu’elle finance son habitude par le prélèvement d’organes travail de côté au travail. Face à la meilleure performance d’Angela Bettis (MAI), jouant un genre d’anti-héros férocement inhabituel et imprégné de détails de réalisateur inspirés, le film partage Chloé Farnworth, David Arquetteet Mick Foley. Initialement prévu pour être lancé au Tribeca Festival du film. Première internationale

Fried Barry

Un extraterrestre reprend le corps d’un toxicomane d’âge moyen (Gary Green) et fait une balade délirante à travers le Cap dans FRIED BARRY de Ryan Kruger, un trip acide d’un road movie. Gagnant d’un RapidLion Prix ​​du meilleur film sud-africain, c’est un conte alternativement dépravé et étrangement doux – mettant en vedette plus de 100 acteurs et quelques fous sérieux FX. C’est une première absolue dans l’histoire du cinéma sud-africain – et peut-être pour l’humanité elle-même! Première canadienne

Délicieux

Croyez le battage médiatique. Avec YUMMY, le cinéaste belge Lars Damoiseaux a fait l’un des zombies les plus fous, les plus drôles, les plus inventifs et les plus surprenants gorefests pour attaquer les écrans ces dernières années. Vous n’en croirez pas vos yeux! Première québécoise

Camera Lucina

L’appareil photo LUCIDA section – dédiée aux œuvres repoussées par les auteurs à l’intersection du genre et arthouse cinéma – est fier de dévoiler les trois premiers titres de sa programmation 2020.

Labyrinthe du cinéma

Lors de sa soirée de clôture, un cinéma est frappé par la foudre et un trio de jeunes hommes est projeté au-delà de l’écran, dans les derniers jours de l’ère féodale japonaise, le Boshin Guerre, la seconde Sino-Guerre japonaise, bataille d’Okinawa et veille du bombardement d’Hiroshima. Avec le décès du réalisateur Nobuhiko Obayashi en avril 2020, le cinéma a perdu un titan. Son dernier film, LABYRINTH OF CINEMA (2019) est un texte profondément humaniste: une coda de carrière sans fin délirante et un voyage à travers la guerre et l’histoire cinématographique du Japon. Il s’agit d’un rappel opportun du pouvoir des films à inspirer face à la barbarie désespérée. Première canadienne

Lapsis

Dans LAPSIS, un livreur peine à subvenir à ses besoins et à ceux de son frère malade. Après une série de bouleversements sans issue, il prend un emploi dans un nouveau domaine étrange de l’économie des concerts: faire de la randonnée au cœur de la forêt et tirer des kilomètres de câble sur un terrain dangereux pour connecter un nouveau marché du commerce quantique. Un conte d’une actualité effrayante, Noah Hutton suit les documentaires activistes DEEP TIME et CRUDE INDEPENDENCE avec cette brillante mise en miroir de l’absurdité des environnements de travail contemporains, ne laissant aucune pierre non retournée: de l’économie du partage à soins de santé profiteur et le jeu croissantification de travail. Il s’agit d’une fiction spéculative dans sa plus grande pertinence. Initialement prévu pour être lancé au SXSW. Première internationale

Temps de mue

Allemagne, années 1970. Sabrina est une enfant vivante. Elle mène une vie isolée aux côtés d’une mère mentalement instable, d’un père absent et de leur chat. Ses jours là-bas se transforment en semaines, et les semaines en mois, puis en années… apportant vieillissement et pourriture, mais aucun avenir en vue. Et donc Stéphanie se retire dans un monde sombre de fantasmes barbares… Un début envoûtant, TIME OF MOULTING se déroule comme une série de méticuleux domestiques tableaux, se métamorphosant lentement en une descente inquiétante dans l’agitation intérieure d’une jeune fille. Écrasant, et pas pour les faibles de cœur. Première nord-américaine

Tous les titres concourront pour le AQCC-Caméra Lucida prix, décerné par un jury de critiques de l’Association des critiques du Québec (AQCC), membre du FIPRESCI.

Axe

La section Axe de Fantasia dévoile ses deux premières sélections – l’une pour guider les jeunes à mesure qu’ils grandissent, l’autre pour les personnes âgées qui résistent avec défi à leur croissance.

Un costume pour Nicolas

Long métrage mexicain UN COSTUME POUR NICHOLAS, réalisé par Eduardo Rivero, est une aventure fantastique sauvage et colorée avec un point spécial à souligner. Nicholas, un enfant de 10 ans atteint du syndrome de Down, possède une grande collection de costumes que sa mère lui a confectionnés, mais comme le découvrent lui et son cousin rancunier et troublé, juste parce que faire semblant ne signifie pas que ce n’est pas réel! Première canadienne

Le film du vieil homme

Dans la comédie de choc country-bumpkin estonienne THE OLD MAN MOVIE, quelques enfants de la ville sont déposés pour l’été à la ferme du grand-père pour un avant-goût de la vie à la campagne, mais quand sa précieuse vache s’échappe, une épilation hellride des horreurs de l’arrière-pays, des gags grossiers et du surréalisme rural se déchaînent. Avec l’aide du réalisateur Oskar Lehemaa, Peeter Ritso et Mikk La série YouTube extrêmement réussie de Mägi est devenue un point culminant pour l’animation en stop-motion, et un nouveau bas glorieux dans les rires lowbrow! Première nord-américaine.