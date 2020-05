Fans de Star Wars: Voulez-vous une suite à Solo: une histoire de Star Wars?

Les fans de Star Wars ont neuf films Skywalker Saga à regarder et à apprécier jusqu’à la fin des temps. La menace fantôme, l’attaque des clones, la vengeance des Sith, un nouvel espoir, l’empire contre-attaque, le retour des Jedi, le réveil de la force, les derniers Jedi, et La montée de Skywalker vous gardera assez occupé si vous décidez de faire un marathon. Vous pouvez également lancer Rogue One entre les préquelles et la trilogie originale. Il y a un film Star Wars; Cependant, c’est une valeur aberrante, personne, deux ans jour pour jour de sa sortie en 2018, ne sait vraiment où le mettre. Solo: une histoire de Star Wars raconte l’histoire d’un jeune Han Solo et comment il a rencontré des personnages comme Chewbacca et Lando Calrissian. C’est aussi à ce jour le seul flop au box-office, pour ainsi dire pour la franchise.

Solo est une histoire de Star Wars qui mérite plus d’attention

Cependant, le temps est bon pour lui ces derniers temps. Les fans ont accepté que bien que la production ait été confrontée à des tas de retards et de problèmes, nous avons obtenu un film amusant et aéré dans un coin de l’univers Star Wars qui n’implique pas vraiment Jedi et Sith et autres. Pour de nombreux fans, c’était une bouffée d’air frais. C’est ce qui a fait Le Mandalorien tellement génial l’automne dernier, peu ou pas de lien avec la Force et tout ce qui l’accompagne, ou du moins pas la poussée de l’histoire. Cela dit, je pense que les fans accueilleraient plus d’histoires comme celles-ci dans le canon. Voilà pourquoi je pense que nous avons besoin d’une suite à Solo: une histoire de Star Wars.

Maintenant, je pense que ça devrait être un film. Je peux voir l’argument selon lequel il s’agit d’une série Disney +, mais je pense que cela pourrait être un peu beaucoup, surtout si vous avez un espoir de faire revenir le casting. Oui, ils ont tous signé des accords, mais ils peuvent s’en sortir. Non, faisons-en un film, avançons un peu et montrons-nous la Qi’ra (Emila Clarke) dans une guerre pour les échanges clandestins avec Dark Maul. Maul est devenu si central dans la saga globale de Star Wars; les fans mangeraient son prochain retour sur grand écran après des années dans le domaine de l’animation. Han (Alden Ehrenreich) et Chewy peut venir chercher Lando (Donald Glover) et entrez dans l’aventure pour essayer de sortir Qi’ra de cette vie ou quelque chose. Quel que soit leur rôle est presque secondaire, peu importe comment ils entrent dans l’histoire. Ce qui importe, c’est qu’une suite puisse vraiment fonctionner, et ils devraient y arriver.

