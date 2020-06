Fandango achètera Vudu, le service de streaming de Walmart

Conduire Bruce Beresford de Miss Daisy à Helm Buddy Holly Biopic

Le Hollywood Reporter annonce que Bruce Beresford, réalisateur du drame oscarisé Au volant de Miss Daisy, dirigera le biopic de Buddy Holly Clear Lake. Stuart Benjamin (Rayon, la Bamba) est attaché pour produire le projet qui est développé avec le domaine Buddy Holly.

Clear Lake débutera avec l’adolescence de Holly, puis dépeindra sa tournée Biggest Show of Stars de 1958 avec Clarence Collins, fondateur de Little Anthony & the Imperials, alors qu’ils brisent les barrières raciales en se produisant ensemble aux États-Unis en 1958.

Le biopic suivra les liens musicaux de Holly avec Little Richard, Dion, Lavern Baker et d’autres pionniers de la musique pop tout en se rapprochant de Holly pour rencontrer sa future épouse, Maria Elena Holly. Le film inclura la décision fatidique de participer à la tournée Winter Dance Party de 1959 qui s’est terminée par un accident d’avion à Clear Lake, Iowa, le 3 février 1959.

Le producteur exécutif Rick French a déclaré au point de vente: «Le sous-ton de l’histoire est la façon dont les artistes noirs, hispaniques et blancs se sont réunis lors de la première tournée musicale véritablement intégrée pour commencer à briser les barrières de couleur, de la même manière que Jackie Robinson l’a fait dans le baseball professionnel. C’est une histoire particulièrement pertinente à raconter parce que je suis copropriétaire de l’équipe de baseball des ligues mineures à Daytona Beach, en Floride, où Jackie Robinson a d’abord brisé la barrière des couleurs du baseball. »

«Je me suis retrouvé attiré par Clear Lake parce que le scénario raconte l’histoire tragique de Buddy Holly et son époque avec des détails fascinants et des caractérisations vives. Inutile de dire que le plus de toute la merveilleuse musique était aussi un leurre majeur », ajouta Beresford.

La veuve de Holly, Maria Elena Holly, est productrice associée pour Clear Lake. Le projet est basé sur un scénario de Patrick Shanahan qui a adapté l’histoire originale de French et Stephen Easley. La production devrait commencer à l’automne 2020, dans l’attente de précautions de sécurité suffisantes.

Lac Cleark est produit par French Productions, basé à Raleigh et basé à Shanahan, en association avec Stuart Benjamin Productions et BMG. Aux côtés de Maria Elena Holly, Stephen Easley, avocat général de Mme Holly et de la Buddy Holly Educational Foundation, et Peter Bradley Jr. de la Buddy Holly Educational Foundation, sont producteurs associés. Shanahan est également coproducteur.

