Fandango achète Vudu – Qu’est-ce que cela pourrait signifier pour l’avenir? – / Film

Nous sommes mis en quarantaine dans un avenir prévisible, et puisque beaucoup de gens passent maintenant plus de temps que jamais à regarder des choses à la maison, nous accordons une attention particulière à une acquisition annoncée aujourd’hui qui pourrait finir par affecter le fonctionnement de votre bibliothèque numérique de films et de télévision . Fandango vient de conclure un accord d’achat Vudu de Walmart, qui présente un certain nombre de possibilités intéressantes pour l’avenir. Décomposons-en quelques-uns.



Le blog officiel de Vudu (via Deadline) contient une annonce concernant l’achat de Vudu par Fandango, alors examinons les implications que cela pourrait avoir pour les utilisateurs du monde entier.

FandangoNow pourrait éventuellement absorber Vudu

À l’heure actuelle, tous les messages officiels indiquent que Vudu ne sera pas fermé – il continuera apparemment à fonctionner, les utilisateurs continueront d’avoir accès à leurs bibliothèques, les codes de promotion seront toujours valides et «rien de votre expérience sur aucun Les applications Vudu sur différents appareils seront différentes. » C’est une bonne nouvelle à court terme, mais je me demande si cette décision restera.

Sur la page FAQ, la question se pose de savoir si FandangoNow, FandangoNow, le bras de streaming de Fandango et Vudu vont tous deux rester des entités distinctes. «Notre priorité est de garantir que les clients et partenaires Vudu reçoivent le plus haut niveau de service pendant cette période de transition», indique la réponse. «Donc, il n’y aura aucun changement immédiat à l’un ou l’autre service. Dans les mois à venir, nous explorerons des moyens d’offrir de grandes expériences de divertissement en ligne à nos précieux clients. » On dirait qu’ils laissent la porte ouverte pour la possibilité de faire un changement sur la route, et si FandangoNow finit par absorber complètement Vudu, cela peut causer des problèmes.

En ce moment, si vous achetez un film sur Vudu, il y sera disponible ainsi que des services comme iTunes, Amazon, Movies Anywhere et FandangoNow – à moins que le film provienne de l’un des rares studios, comme Paramount ou Lionsgate, qui ne sont pas participant au consortium Movies Anywhere. Disons que vous avez acheté le Lionsgate’s La La Land sur Vudu: en ce moment, c’est le seul service où votre film est accessible. Si FandangoNow ferme efficacement Vudu et absorbe ce service, est-ce que La La Land acheter le port? On ne sait pas s’ils feront un effort supplémentaire pour fusionner ces achats dans une seule bibliothèque.

Le programme Disc to Digital survivra-t-il?

Actuellement, Vudu a un programme disque à numérique qui, pour aussi peu que 2 $ chacun et 100 fois par an, permet aux utilisateurs de scanner les codes-barres de leurs disques de supports physiques et de recevoir une copie numérique. (Il coûte 5 $ pour mettre à niveau un DVD en HD.) Ce programme aide Walmart car il motive les ventes de disques physiques, mais une fois que Fandango prend possession de Vudu, je peux l’imaginer en train de tomber. Fandango ne veut probablement pas encourager la propriété des supports physiques, car ils se concentrent sur les ventes de billets et numériques. Donc, si j’étais un utilisateur de Vudu, je me bousculerais pour convertir autant de films que possible juste au cas où (et en croisant les doigts pour qu’ils trouvent un moyen de transférer les achats de tous les studios, qu’ils participent ou non à Movies Anywhere).

Des bénéfices potentiels

FandangoNow est évidemment sous le même parapluie d’entreprise que Fandango, le site d’achat de billets de cinéma. Peut-être pourraient-ils tirer parti de ce point d’accès à leur avantage et proposer une offre synergique, comme acheter un billet de cinéma plus cher à Fandango pour voir un film dans les salles de cinéma, puis recevoir une copie numérique de ce film sur FandangoNow (ou Vudu, s’ils se terminent) jusqu’à le garder en vie). La pandémie de coronavirus changeant la perception de l’industrie des fenêtres théâtrales (grâce en partie à Trolls World Tour, qui est originaire de NBCUniversal, la même société qui possède Fandango), la société pourrait peut-être donner aux gens une incitation supplémentaire en offrant un accord pour un billet de théâtre surclassé et en autorisant l’accès à une copie numérique quelques jours avant que le reste du monde ne l’obtienne. .

Articles sympas du Web: