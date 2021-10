Family Business saison 4 : Y aura-t-il une suite de la série sur Netflix ?

Family Business de Netflix est une série française qui suit les hauts et les bas de Joseph Hazan, de sa famille et de leur entreprise peu orthodoxe. Alors que la France se dirige vers la légalisation du cannabis, les Hazan convertissent leur boucherie casher en difficulté en le premier café du pays favorable à la marijuana. Cependant, comme c’est souvent le cas avec les drogues, les choses tournent mal. La famille fait face à la colère de la police et du cartel dans leur tentative de transformer la Boucherie familiale en “Beucheurie”. Plein à craquer de personnages grossiers, de situations ridicules et d’une famille dysfonctionnelle mais soudée, la réalisation d’Igor Gotesman garantit d’extraire les rires et les halètements. Après tout, combien de fois voyons-nous des grands-mères courageuses cultiver de l’herbe ?

La saison 1 de Family Business est sortie le 28 juin 2019 et a reçu des éloges pour son intrigue excentrique, son humour extrêmement franco-juif et sa torsion sur le concept d’entreprise familiale. Une montre facile et divertissante, les fans souhaitent naturellement voir plus de la famille Hazan. Cependant, à la consternation de beaucoup, la série se termine avec sa troisième saison. Pourquoi Family Business ne revient-il pas ? Y a-t-il une chance d’une saison 4 ? Découvrons-le.

Date de sortie de la saison 4 de Family Business

La saison 3 de Family Business a été diffusée dans son intégralité le 8 octobre 2021 sur Netflix. Il comprend six épisodes d’une durée de 33 à 39 minutes chacun.

Quant à la saison 4 de la série, voici les informations que vous recherchez. Quand Netflix a annoncé le renouvellement de Family Business pour une troisième saison le 2 octobre 2020, il a également souligné que la saison 3 serait la dernière de la série. Bien que la nouvelle soit définitivement décevante, il est logique que la série se termine par sa troisième saison, car toutes les intrigues divergentes y sont enfin résolues. En règle générale, un tirage plus court garantit que le contenu reste frais, que l’intrigue ne devient pas trop alambiquée et que le coût de production reste correct.

La dernière saison de Family Business résume efficacement le destin de ses personnages. Les Hazan s’échappent du monastère et des griffes du cartel. Ils parviennent également à simuler leur propre mort, à échapper à la loi, à embrasser des secrets nouveaux et anciens et à retrouver le reste de leur famille et leurs amis à Paris. Sans plus de rebondissements à gérer pour les Hazan, la saison 3 se termine sur une note positive.

Il semble donc que, malheureusement, nous devions faire nos adieux à Family Business alors que la série se termine officiellement avec la saison 3. Étant donné que la dernière saison voit les arcs de l’histoire de tous les personnages se terminer de manière satisfaisante, il est très peu probable que la saison 4 de Family Business soit jamais réalisée. Les acteurs et l’équipe se sont rendus sur les réseaux sociaux pour parler de leur parcours dans la série et exprimer leur amour pour les fans qui ont soutenu avec enthousiasme “Family Business” tout au long de ses quatre saisons.

Clairement, le casting, bien connu et bien-aimé en France, partage une dynamique chaleureuse qui rappelle le lien entre les Hazan et leurs amis. Des plates-formes comme Netflix ont permis aux gens du monde entier de découvrir divers acteurs, émissions et intrigues, ce qui fait de « Family Business » un succès. Qui savait que nous en venions à adorer un spectacle tournant autour d’une famille française originale qui cultive Pastraweed et FalafeLSD?

C’est peut-être la fin de l’aventure pour Family Business, mais les fans attristés ont toujours la possibilité de consulter la gamme diversifiée d’émissions sur le thème des mauvaises herbes de Netflix. Pour commencer, il y a Disjointed, qui, comme Family Business, mélange les thèmes de la famille, des affaires et du cannabis. Il existe également des émissions de cuisine comme Cooked with Cannabis qui devraient satisfaire toutes vos envies de nourriture, de rire et de bon voyage. Et, bien sûr, il y a toujours la possibilité de revoir Family Business et de redécouvrir son mélange non conventionnel de famille, d’amis, d’herbe et de champignons !