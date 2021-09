Familles Nombreuses : la vie en XXL de retour pour la suite de la saison 3 sur TF1

Après une pause cet été et la version “vacances” intitulée Familles nombreuses : la vie au soleil, retrouvez vos familles nombreuses préférées sur TF1 avec de nouveaux épisodes inédits de la saison 3 du lundi au vendredi à 17h30. De nouvelles émotions garanties, de nouvelles aventures, suivez le quotidien à 100 à l’heure et surtout XXL des Gayat, Pellissard, Dol, Van Der Auwera, Santoro and co.

Après cette saison 3, TF1 diffusera en suivant la saison 4 qui sera marquée par quelques changements puisque nous savons déjà que deux familles ont décidé d’arrêter de participer à l’émission : les Santoro et les Cordule.

Que va-t-il se passer dans la suite de la saison 3 de Familles nombreuses : la vie en XXL ?

Lorsque TF1 avait stoppé la diffusé de l’émission pour mettre en place Les Plus belles vacances, programme estival animé par Valérie Damidot, puis Familles nombreuses : la vie au soleil, la famille Santoro n’avait pas encore accueilli la petite dernière de leur tribu prénommée Alba. Nous allons donc assister à la naissance du sixième enfant de Camille et Nicolas qui compte déjà Alessio, Nino, Emie, et Mattia et Maé les jumeaux. Ce sera également les derniers épisodes pour les Santoro puisque Camille, la maman a déjà annoncé sur les réseaux sociaux qu’ils quittaient l’aventure et ne participeraient donc pas à la saison 4.

#FamillesNombreuses @TF1 Jour J pour le retour de #FamillesNombreuses : la vie en XXL ! Retrouvez la suite de la saison 3 où tout se vit en XXL RDV dès ce jour, du lundi au vendredi à 17h30 sur @TF1 pic.twitter.com/pwBNoNFrtj — TF1 Pro (@TF1Pro) September 13, 2021

Côté Gayat, c’est à la montagne que nous retrouverons la famille qui fait ses premiers pas dans la neige. les Dol préparent leur mariage, les Pellissard nous réservent encore de bons moments cocasses et Mélanie et Franck Gonzalez annoncent que la famille va encore s’agrandir portant de 7 à 8 le nombre d’enfants. Bien d’autres surprises vous attendent à compter de ce lundi 13 septembre à 17h30 sur TF1 et chaque vendredi à 21h05 sur TFX.

Vous avez également la possibilité de voir ou revoir les anciens épisodes de Familles nombreuses : la vie en XXL sur myTF1 et de voir en avance 2 épisodes de l’émission sur Salto ainsi que les anciens épisodes.