Familles nombreuses, la vie en XXL : Amandine Pellissard, enceinte de son neuvième enfant ?

Suite à une photo partagée par Amandine Pellissard, mère de famille à la tête d’une tribu de huit enfants dans l’émission « familles nombreuses, la vie en XXL » le 2 juin sur son compte instagram, ses fans soupçonnent l’arrivée d’un neuvième enfant pour la famille Pellissard. Amandine Pellissard serait-elle enceinte ? Cette question anime la toile et est au cœur des discussions en ce moment.

La famille Pellissard veut encore un neuvième enfant

Un sujet polémique sur la maman vedette dans « Familles nombreuses, la vie en XXL » fait réagir les internautes. Alors que le dernier enfant de la famille Pellissard est âgé de 1 an, la famille s’apprête-t-elle déjà à accueillir un nouveau membre ? Ce sujet a attiré de plus en plus l’intérêt du public qui ne se limite pas seulement aux écrans de la télévision, mais également sur les réseaux sociaux pour mieux suivre les familles vedettes et connaître leurs secrets.

À la fin du mois dernier, dans un épisode du programme de TF1, la famille Pellissard a fait part de leur volonté d’agrandir leur famille et d’avoir un neuvième enfant.

Ils augmentent même cette chance en utilisant des produits et en suivant des traitements.

Actuellement, l’ainé de la fratrie est âgé de 15 ans et le dernier de 1 an. La tribu Pellissard accueille un nouveau bébé presque chaque année.

De nombreux fans sont étonnés par ce propos. Mais encore, des personnes dénigrent outrageusement la famille en pensant que le couple Pellissard profite des allocations familiales. Choquée par cette pensée dure, la jeune maman a réfuté cette accusation et a répondu à ces détracteurs à l’occasion d’un live sur instagram.

Une possible grossesse ou juste pour faire le buzz ?

La famille star du programme « Familles nombreuses, la vie en XXL » diffusé sur TF1 du lundi au vendredi, le soir à 18 h s’attend peut-être à un heureux événement à venir. Sur la photo publiée sur son compte instagram, la maman de 33 ans porte une robe rouge et s’assoie sur un mobilier de jardin en tenant le ventre.

Ce geste commun de femme enceinte sur la photo interpelle ses abonnés.

Après avoir semé le doute chez ses abonnés, Amandine Pellissard reste discrète pour le moment et n’a pas encore fait de commentaire là-dessus. Les fans s’attendent à ce qu’elle leur dise un peu plus et les éclairer à ce sujet. Pendant que certains fans se réjouissent de cette nouvelle surprenante, beaucoup d’entre eux supposent que cette photo a été publiée juste pour faire le buzz. En tout cas, cette situation reste à clarifier.

Dans sa description, la star de « Familles nombreuses, la vie en XXL » est nostalgique. Elle évoque ses sentiments en relatant l’importance de sa famille et de ses nombreux enfants à ses yeux et à cette vie qu’elle est entrain de vivre et dont elle est fière. Reste à savoir si cela est relié avec la photo qu’elle vient de publier.

Amandine Pellissard réagit aux rumeurs qui circulent

Des rumeurs circulent sur la toile ces derniers temps, notamment sur la rémunération des familles participantes dans le programme de TF1 « Familles nombreuses, la vie en XXL » par le groupe. Une journée avant cette photo intrigue, agacée par les rumeurs, Amandine Pellissard, la maman vedette du programme TF1 a apporté des réponses claires à ce propos.

Elle a affirmé sur sa story Instagram que le programme est un documentaire et en tenant compte de son statut juridique, il n’y a pas de rémunération.

La famille Pellissard a déjà mis au point dans l’émission le but de leur participation qui est de montrer que vivre en famille nombreuse est entièrement possible et d’essuyer les critiques et les pensées négatives que les gens peuvent se faire à ce sujet.