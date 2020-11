Fallout 76 – Vidéo de fond de la nouvelle Confrérie de l’acier

Le 1er décembre, la nouvelle mise à jour «Twilight of Steel» pour Fallout 76 avec lequel la Confrérie de l’Acier revient dans les Appalaches.

Dans une toute nouvelle vidéo, les joueurs peuvent actualiser leurs connaissances sur l’histoire de la Confrérie de l’Acier et se préparer intensivement pour la nouvelle série de quêtes. Non seulement la Confrérie de l’Acier est de retour, mais les mineurs chasseurs de trésors ont de nouveau été découverts à la surface.

Le grand événement «chasse au trésor» débute le mardi 24 novembre et se poursuit jusqu’au lundi 30 novembre. Pendant cette période, de grandes récompenses exclusives peuvent être gagnées.

De plus, les photographes assidus peuvent à nouveau soumettre leurs clichés des nouvelles créations CAMP. La devise des créations est cette fois «simple» et les images doivent être dans des tons rouges et oranges. Comme toujours, les meilleures soumissions seront présentées et célébrées sur Fallout.com.