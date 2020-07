Fallout 76 en série : ça s’annonce mortel et on a hâte

«Fallout est l’une des plus grandes séries de jeux jamais créées. Chaque chapitre de cette histoire incroyablement imaginative nous a coûté d’innombrables heures à passer avec la famille et les amis », ont déclaré Nolan et Joy dans une déclaration commune. « Nous sommes extrêmement excités de travailler avec Todd Howard et le reste des brillants fous de Bethesda pour donner vie à cet univers massif, subversif et sombre et amusant avec Amazon Studios. »