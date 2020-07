Fallout 76 – Annonce de l’événement communautaire «  Attach ATLAS  »

Bethesda prépare actuellement un nouvel événement communautaire en Fallout 76 qui lancera le patch 21 la semaine prochaine. Faites équipe avec d’autres aventuriers pour apporter des fournitures à l’observatoire ATLAS et débloquer des récompenses passionnantes.

Bethesda écrit sur l’événement lui-même:

«La Confrérie de l’Acier a un œil sur les Appalaches (qui pourrait lui en vouloir?), Et Russell Dorsey pense que sa cible est l’observatoire ATLAS. À partir du 4 août, vous pouvez vous joindre à l’effort communautaire pour construire une future fondation pour la Fraternité et aider à débloquer de nouveaux événements et des récompenses cosmétiques pour tout le monde. La Fraternité est un groupe dur et résilient, mais le terrain vague exige beaucoup de ses proches, même les plus durs. Lorsque la Fraternité arrivera, elle devra se réapprovisionner et déménager dans un quartier général fonctionnel afin que les opérations puissent commencer immédiatement. Et c’est là que VOUS intervenez! «

L’événement «Attach ATLAS» se compose de deux parties: le projet Alpha démarre le 4 août et le projet Bravo le 27 août. Chaque projet a ses propres objectifs d’inventaire, périodes de collecte et récompenses. Le programme complet et de plus amples informations peuvent être trouvés sur la page d’accueil officielle comme d’habitude.