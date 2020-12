Fall Guys: Ultimate Knockout franchit 11 millions de téléchargements sur PC seul

Cette année a vu la croissance de plusieurs titres peu orthodoxes qui sont devenus populaires en raison de leur gameplay simple mais engageant. Avant que le titre à succès 2018 Among Us ne redevienne populaire, le jeu qui faisait fureur était Fall Guys: Ultimate Knockout. Ce titre a peut-être été l’ajout le plus étrange à la liste des jeux Battle Royale.

Plus tôt dans la journée, Mediatonic a annoncé que le jeu avait franchi une étape importante. Sur PC uniquement, le jeu a franchi plus de 11 millions de téléchargements dans le monde. En plus de cela, c’est également l’un des titres les plus téléchargés sur PS4.

Le jeu est disponible gratuitement dans le cadre de l’abonnement PS Plus. C’est quelque chose qui a certainement contribué à l’énorme popularité du jeu. Cependant, le jeu a franchi une étape encore plus impressionnante sur PC. Ce qu’il faut noter ici, c’est que Fall Guys n’est pas gratuit sur cette plateforme. Traverser un total de 11 millions de téléchargements sur PC seul, bien qu’il s’agisse d’un titre payant, nous fait vraiment réfléchir à ce qui a fait du jeu cette énorme popularité.

Qu’est-ce qui fait de Fall Guys un titre si populaire?

Comme nous l’avons déjà dit, ce titre est l’un des ajouts les plus étranges au genre Battle Royale. Contrairement aux autres titres de Battle Royale, ce jeu ne présente pas de courbe d’apprentissage abrupte et est assez simple et direct. Fondamentalement, le jeu entier est conçu comme une course d’obstacles élaborée, où les éliminations ont lieu après chaque niveau. L’objectif final est de toucher la couronne en fin de course avant tout le monde.

De plus, c’est le seul titre de BR non violent, ce qui permet également de jouer en toute sécurité pour les enfants. Dans l’ensemble, ces caractéristiques en font un titre approprié pour les joueurs de tous âges. Si vous n’avez pas encore joué à Fall Guys, nous devons dire que vous manquez beaucoup de choses!