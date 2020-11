En ligne avec les saisons plus fraîches, Mediatonic a la saison 3 en Les gars de l’automne a annoncé que Knockout d’hiver est appelé.

À part le nom et une première image de teaser, que la communauté a dû assembler à partir d’un puzzle, on ne sait rien de la saison 3. Mais vous pouvez déjà deviner que ce sera un thème d’hiver, avec de nouveaux défis, niveaux, tenues, couronnes et beaucoup plus.

Plus de détails sur le Fall Guys: Saison 3 – Knockout d’hiver suivra sous peu.