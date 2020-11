Fall Guys Saison 2 – La mise à jour de mi-saison apporte un nouveau niveau

Mediatonic a une mise à jour de mi-saison pour Fall Guys: Knockout ultime publié, qui comprend un nouveau niveau entre autres. La mise à jour de la saison 2.5 d’aujourd’hui propose également une sélection folle de variations de rondes, de nombreuses améliorations et un tout nouveau tour: Grands fans.

La mise à jour de la saison 2.5 comprend également une nouvelle création diaboliquement fraîche que les joueurs peuvent désormais appliquer. Inspiré par le chaos de Voir Saw, appels Grands fans les haricots colorés pour naviguer sur les surfaces en rotation dans le festival de tumbling de la tour de précision.

Le chaos de la folie médiévale de la deuxième saison a affecté le classique Les gars de l’automne– Les rounds se sont élargis et ont conduit à un véritable gâchis médiéval. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez découvrir une vaste sélection de remixes ronds qui bouleverseront complètement les attentes et les chemins bien tracés.

En plus des nouvelles séries, un certain nombre de nouvelles fonctionnalités et améliorations ont fait leur chemin dans la saison 2.5 sur la base des commentaires de la communauté et des tests rigoureux. Les détails complets des corrections peuvent être trouvés sur le site officiel.

Une partie de ce processus en cours est également le lancement du Fall Guys Public Issue Tracker, qui fournit un point de contact unique pour voir les problèmes sur lesquels l’équipe enquête et les correctifs qui seront publiés ensuite. Vous devriez donc absolument y jeter un coup d’œil.

Aperçu de la saison 3

Mediatonic donne également un petit aperçu de la saison 3, dans laquelle beaucoup plus de niveaux sont prévus. Selon le directeur de la communauté Oliver Hindle sur Reddit Les gars de l’automne Il a énormément grandi depuis sa sortie, mais est également sous pression pour continuer à fournir du contenu nouveau et passionnant.

Par conséquent, l’équipe autour de Fall Guys est actuellement en train d’être massivement augmentée afin de pouvoir satisfaire la soif de plus de Fall Guys.

Lorsque le début de la saison 3 peut être attendu, il n’est pas encore révélé.