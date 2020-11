Fall Guys reçoit une tenue de jeu d’oie sans titre – HONK

La saison 2 de Fall Guys bat maintenant son plein avec un thème médiéval qui voit les haricots des joueurs revêtir des tenues orques, bouffons et duchesse pour participer au jeu de bataille royale super compétitif. Mais où se situe une oie dans tout cela? Eh bien, il s’avère que l’un d’eux est en route. Le développeur Mediatonic lance parfois des tenues aléatoires et des ajouts au jeu, donc voir une oie affronter une duchesse, étonnamment, n’est pas le jumelage le plus fou que le jeu puisse offrir. L’oie de Untitled Goose Game est connue pour être particulièrement odieuse, alors voir les haricots d’oie pousser les adversaires hors des rebords et empêcher les autres de remporter la victoire n’est pas trop loin du domaine des possibles. Nous n’avons pas encore eu un aperçu de l’oie dans le jeu, mais le compte Twitter de Fall Guys a tweeté un horrible cosplay d’oie qui peut vous donner une idée de l’inspiration dont il s’inspire. Parmi les autres ajouts récents à la liste des tenues de Fall Guys, citons un Sonic the Hedgehog légèrement déconcertant avec une ligne séparant ses moitiés supérieure et inférieure, et un fantastique Godzilla qui est rapidement devenu une tenue préférée des fans.

