Fall Guys – La tenue Godzilla est maintenant disponible pour une durée limitée

En préparation pour Godzilla Day, Mediatonic et Devolver Digital ont une tenue très spéciale pour Les gars de l’automne a annoncé que Gojira s’incarne.

À partir du 3 novembre, les fans peuvent acheter le nouveau skin Godzilla pour un total de 10 couronnes pour une durée limitée. Avec les caractéristiques d’identification bien connues, telles que les 3 rangées de nageoires emblématiques de Godzilla, le costume a été conçu de manière à s’intégrer parfaitement dans le Les gars de l’automne Coupe du monde, y compris différentes couleurs.

«Nous sommes très heureux de travailler avec Mediatonic sur ce costume de Godzilla. Deux mois à peine après sa sortie et avec des millions de joueurs dans le monde, Fall Guys est une opportunité excitante pour les fans de Godzilla du monde entier », a déclaré Lora Cohn, directrice générale de Toho International, Inc. Journée en mettant le costume de Godzilla et en marchant vers la victoire! «

Le 3 novembre 1954, Godzilla est apparu pour la première fois dans «Godzilla» de Toho – un film monstre classique largement reconnu comme un chef-d’œuvre. Cette date est officiellement l’anniversaire de Godzilla et est célébrée chaque année au Japon avec le Festival Godzilla. En 2019, 20000 personnes ont assisté au festival. Cette année, il se déroulera numériquement et on s’attend à ce que davantage de fans se joignent à eux.

«Il y a beaucoup de similitudes entre le puissant Godzilla et le Fall Guy moyen: ils sont tous les deux très compétitifs, ils se battent incroyablement dur sur la scène internationale, ils continuent de se lever quand ils sont renversés et de bruyants rapports inquiétants sur nos médias sociaux. Les canaux médiatiques sont tous deux beaucoup plus importants que vous ne le pensez », a déclaré Jeff Tanton, vice-président de la création chez Mediatonic. «Nous sommes fiers et profondément honorés de partager la scène avec le plus célèbre Kaiju – et si quelqu’un a encore du mal à obtenir des couronnes avec ce costume, nous recommandons, même si cela ne semble pas scientifique, peut-être l’île de Modra à travers les jumeaux demandant de l’aide? «

Mise à jour: La tenue Godzilla est maintenant disponible!