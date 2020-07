Fall Guys est devenu le meilleur jeu sur Twitch pendant la bêta

Ce week-end, Fall Guys, jeu de quasi-bataille royale aux couleurs arc-en-ciel, a tenu sa première version bêta publique, et l’appeler un succès serait un euphémisme. Le jeu de société à 60 joueurs du développeur Mediatonic a grimpé dans les charts Twitch et Steam, occupant brièvement la première position sur le premier, tout en flottant dans le top dix du second.

La version bêta a commencé le vendredi 25 juillet et s’est poursuivie jusqu’au dimanche 27 juillet, et à partir du moment, il était clair que la demande était élevée. Les streamers et les créateurs de contenu ont donné des codes de manière cohérente, et Mediatonic a eu du mal à suivre le nombre de demandes. Tout cela se reflète dans les statistiques, Fall Guys culmine à la sixième place de la liste des meilleurs vendeurs de Steam et, pour un instant éphémère, se hissant au numéro un sur Twitch, battant Fortnite, Grand Theft Auto V et League of Legends.

Il est tombé depuis, assis à 11 sur les charts Steam et à 25 sur Twitch, au moment de la rédaction. Tout le monde bouge depuis la fin de la bêta dimanche soir, mais c’est un élan impressionnant pour un jeu indépendant.

À la manière typique de l’éditeur Devolver Digital, Fall Guys donne une tournure anarchique à la formule à plusieurs joueurs-un-survit de la bataille royale en faisant le tour d’un parcours d’obstacles à plusieurs niveaux qui réduit progressivement les concurrents. L’équipe est allée avec 60 joueurs au lieu de 100 par match car dans ce cadre de jeu multijoueur, 100 ont semblé exagérés et 30 étapes seront disponibles au lancement.

Pendant une seconde GLORIEUSE, nous l’avons fait. Nous étions au sommet du monde. Nous avons levé les yeux et n’avons vu que des gens qui discutaient. Juste bavarder, ils l’étaient. Il n’y avait pas d’autre jeu au-dessus de nous. Seuls les jeux ci-dessous. Ce sont des jeux… tout en bas. Jeux… tout en bas. pic.twitter.com/1SUFgsWW7q – Fall Guys (@FallGuysGame) 24 juillet 2020

Une deuxième version bêta est suggérée pour le week-end prochain, mais rien n’a été confirmé. Inutile de craindre de rater quelque chose, cependant, puisque Fall Guys sortira en entier le 4 août – vous pouvez trouver la page Steam ici.