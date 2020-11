Fall Guys devs « confiants » La saison 3 sera plus grande que la saison 2

Le contenu de Fall Guys ne fera que s’agrandir et s’améliorer, ou c’est ce que le développeur Mediatonic estime de toute façon. Le studio est convaincu que la saison 3 de la bataille royale sera encore plus grande que la saison 2, alors que l’équipe continue de s’étendre.

Commentant Reddit, un membre de l’équipe communautaire du jeu multijoueur a déclaré que le plan est que la troisième saison fournisse plus de tout ce qui se passe dans la deuxième saison en cours. «L’équipe est convaincue que la saison 3 aura plus de niveaux que la saison 2», a écrit Oliver Hindle, directeur de la communauté Fall Guys. «Nous avons beaucoup grandi depuis le lancement avec des gens qui rejoignent le studio chaque semaine maintenant. Nous investissons beaucoup dans la croissance de l’équipe et avons d’énormes projets pour l’avenir du jeu. Nous sommes vraiment déterminés à l’améliorer au fil du temps et à le remplir de nouveau contenu. »

La saison 2 sur le thème médiéval fantastique est sortie en octobre, ajoutant plusieurs nouvelles scènes et costumes. Une mise à jour de mi-saison, à venir cette semaine, ajoutera une autre nouvelle étape, Big Fans, plus de costumes et une modification de l’équilibrage actuel et du RNG. Comme Fall Guys a connu un tel succès lors de son lancement en août, Mediatonic a dû étendre l’équipe de développement relativement rapidement. On dirait que la frénésie d’embauche se déroule bien.

Fall Guys continue d’obtenir des peaux étranges, y compris Sonic the Hedgehog et, plus important encore, Godzilla, afin que vous puissiez revivre les années plus comiques de Godzilla sous forme de jelly bean. Oh, et l’oie de Untitled Goose Game, parce que c’est quelque chose qui se passe.

La saison 2 de Fall Guys est maintenant disponible. Voici une liste des meilleurs jeux comme Fall Guys, si vous avez besoin d’un peu de pause avec Slime Climb.

