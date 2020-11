Falcom lance de nombreux titres de console en 2021, nouveau jeu Trails inclus

L’année prochaine marque le 40e anniversaire du développeur Falcom. Et il semble que la société ait l’intention de célébrer avec style en lançant plusieurs jeux sur console en 2021. Les fans seront particulièrement heureux d’apprendre qu’au moins l’un des titres en question est une nouvelle entrée dans le long terme. Les sentiers séries.

Falcom a taquiné tout ce qui précède dans son dernier rapport sur les résultats financiers. En plus de taquiner qu’un nouveau Les sentiers jeu est à l’horizon, Falcom s’est également vanté du succès des ventes de la franchise. En tant que propriété phare de l’entreprise, le Les sentiers les titres ont déplacé plus de cinq millions d’unités dans le monde. Il a également récolté sa juste part de récompenses, remportant les Japan Game Awards, le Famitsu Award et les PlayStation Awards.

Le développeur a également l’intention d’étendre sa portée dans l’année à venir. En tant que tel, les consommateurs peuvent s’attendre à voir des produits Falcom expédier sur les appareils PlayStation 4, Nintendo Switch, PC et smartphone. Sur la base des informations relayées par Gematsu, il ne semble pas que Falcom ait mentionné les versions matérielles de nouvelle génération.

Sans surprise, Les sentiers ne compte pas comme la seule franchise classique Falcom à être mentionnée dans le rapport financier. En exposant ses plans pour utiliser «la propriété intellectuelle en interne pour produire de nouveaux titres qui constituent de nouveaux défis», Falcom a taquiné que les nouvelles expériences du Oui la propriété recevra également beaucoup d’attention.

La légende des héros: Hajimari no Kiseki est le dernier opus du Les sentiers franchise, ayant frappé des magasins au Japon et dans d’autres territoires asiatiques en août. Reste à voir quand le titre viendra à l’ouest. Mais le public occidental a récemment eu accès à The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV.

[Source: Nihon Falcom (1), (2) via Gematsu]