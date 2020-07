Faits sur la nature – 60 faits fascinants que vous devez apprendre aujourd’hui

Il n’y a absolument rien dans ce monde que la nature ne puisse vous donner. La nature crée la vie, la soutient et, le moment venu, elle détruit la même vie qu’elle a créée. Les humains ont tellement avancé, mais nous ne pouvons pas défier ou rivaliser avec la nature. Imaginez, nous ne sommes toujours pas préparés aux tremblements de terre, aux volcans ou aux inondations.

La nature est le summum. Nous recevons les choses nécessaires à la survie de la nature. Malheureusement, grâce à notre cupidité, nous détruisons la mère même qui a donné tout le nécessaire pour notre survie. Aujourd’hui, à l’occasion de la Journée mondiale de la conservation de la nature, nous découvrirons des faits fascinants sur la nature. Es-tu prêt?

Faits fascinants sur la nature 1-10

1. Les moustiques tuent environ un million de personnes chaque année, ce qui fait jusqu’à 100 morts par heure! Le paludisme est la maladie qui cause la plupart des décès.

2. Depuis sa découverte en 1930, Pluton n’a pas fait une révolution complète autour du Soleil. Il faut 248,09 ans pour faire une révolution. Ainsi, Pluton terminera une orbite autour du Soleil en 2178.

3. L’ananas met 1,5 à 2,5 ans pour fleurir. Si vous plantez le meunier, cela prendra 18 mois, et si vous plantez le dessus de l’ananas, cela prendra 2 à 2,5 ans!

4. Il fut un temps où il n’y avait pas de bactéries pour décomposer les plantes telles qu’elles sont présentes aujourd’hui. Il y a environ 300 millions d’années, les arbres étaient hauts, mais leur système racinaire n’était pas très profond. Quand ils sont tombés, ils sont restés tels quels car il n’y avait pas de microbes à décomposer. Les arbres s’empilaient et créaient du charbon.

5. Toutes les planètes de la Voie Lactée peuvent s’intégrer dans l’espace entre la Terre et la Lune. Devine quoi? Il restera encore de la place!

6. Blâmez les films et les séries télévisées pour avoir fait des sables mouvants le méchant. Il est très peu probable qu’une personne puisse mourir dans les sables mouvants. Si quelqu’un est piégé dans des sables mouvants dans des bassins de marée, il y a des chances que la personne se noie lorsque la marée arrive.

7. C’est peut-être drôle, mais les vaches tuent plus de personnes que les requins! Les requins tuent environ cinq personnes par an et les vaches tuent 22 personnes par an. Les humains tuent 100 millions de requins par an!

8. Il y a environ trois millions d’années, quatre espèces humaines différentes vivaient ensemble. Des scientifiques allemands l’ont prouvé après avoir étudié les fossiles trouvés au Tchad, au Kenya et en Ethiopie. Nous ne savons pas s’ils ont interagi les uns avec les autres ou s’ils étaient liés les uns aux autres ou non.

9. Il y a 12 fois plus de plantes et d’arbres sur terre que d’étoiles dans la Voie lactée. Selon les estimations, il y a entre 200 et 400 milliards d’étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Il y a 1 billion d’arbres sur notre terre.

dix. La peau d’un tigre a des rayures tout comme sa fourrure. Cette caractéristique est similaire chez les grands félins.

Faits fascinants sur la nature 11-20

11. Pour éviter le sexe / l’accouplement, les libellules femelles agissent mortes! Un scientifique de l’Université de Zurich a observé que lorsque les femmes sont confrontées à des hommes agressifs, elles gèlent dans l’air et tombent au sol. Plus de 60% des femmes s’échappent après avoir simulé leur mort.

12. Ce phénomène s’appelle la simulation de mort sexuelle. C’est quand une femelle essaie de se sauver d’une blessure ou de la mort alors que les mâles contraignent les femelles à s’accoupler! Les autres espèces qui utilisent ce phénomène sont les araignées et la mante religieuse.

13. Le seul primate venimeux est le loris lent. C’est également le seul primate à avoir une morsure venimeuse et il est endémique d’Asie du Sud-Est. Si vous voulez en savoir plus sur les loris lents, cliquez ici.

14. Les premières carottes étaient violettes. Quand ils ont commencé à grandir en Afghanistan dans le 10e siècle, ils étaient pour la plupart violets, et seuls quelques jaunes étaient présents.

15. Après l’introduction des carottes en Europe, les Européens se sont rendu compte que les carottes jaunes (goût sucré) sont plus savoureuses que les violettes (goût amer). Les agriculteurs néerlandais ont produit une carotte orange dans le 16e siècle, qui était plus délicieux que les carottes jaunes et violettes.

16. Le verre est un solide amorphe. Il a les qualités à la fois solides et liquides.

17. Les requins du Groenland atteignent la puberté à l’âge de 150 ans. Ce sont les vertébrés les plus anciens de la terre. Ils vivent entre 300 et 500 ans. Ils poussent très lentement – un centimètre par an!

18. Les particules chargées dans l’atmosphère de la planète envoient des ondes radio, et la NASA les a enregistrées et les a converties en sons audibles. On constate que chaque planète a une chanson unique. Neptune sonne comme les vagues des océans, Saturne comme la musique de fond d’un film d’horreur et Jupiter comme celle d’être sous l’eau.

19. L’ADN de tout organisme est ignifuge.

20. Dix à quinze pouces de neige équivalent à un pouce de pluie.

Faits fascinants sur la nature 21-30

21. Cela peut être difficile à croire, mais les diamants et le graphite sont constitués du même matériau – le carbone. Les diamants et le graphite ont les mêmes atomes, mais la disposition de ces atomes fait toute la différence.

22. L’un des plus proches parents d’un éléphant n’est autre que le hyrax des rochers. Le hyrax des rochers est présent en Afrique et au Moyen-Orient. Les autres parents proches des éléphants et des hyrax des rochers sont des lamantins.

23. Un jour sur Vénus prend 243 jours sur terre.

24. Les océans produisent plus de 85% de l’oxygène présent sur la planète. Les phytoplanctons contribuent de 50% à 85% de l’oxygène.

25. Selaginella lepidophylla est une plante qui peut ressusciter des morts. Par conséquent, il est également connu sous le nom de plante de dinosaure et Rose de Jéricho. Il peut survivre à la déshydratation. On peut le voir dans les déserts d’Amérique du Nord et du Sud. S’il n’y a pas d’eau, il se recroqueville en boule!

26. Les bosses d’un chameau sont constituées de graisse et non d’eau. Un chameau peut boire 53 gallons d’eau en seulement trois minutes. La graisse aide le chameau à survivre dans les moments difficiles, et l’eau dans l’estomac agit comme une glace pour les organes et protège les organes internes de la chaleur.

27. Notre langue est composée de huit muscles.

28. La plante à la croissance la plus rapide au monde est le bambou. Il existe plus d’un millier de variétés de bambous dans le monde. Une espèce de bambou peut atteindre 35 pouces en une seule journée. Dans les terres tempérées, il peut produire environ 1 à 4 pouces par jour.

29. L’énergie libérée par un ouragan est similaire à celle de l’énergie libérée par 10 000 bombes nucléaires!

30. Le triton côtelé ibérique peut pousser ses côtes à travers les tubercules présents dans l’abdomen pour effrayer les prédateurs. Non seulement cela, la peau produit une toxine. Lorsque les os sont expulsés, ils reçoivent une couche de cette toxine. Ce triton est assez mortel.

Faits fascinants sur la nature 31-40

31. L’eau peut exister sous les trois formes à un moment donné si la température est d’environ 0,01 degrés Celsius et si la pression est de 611,657 pascals. Ces trois formes sont à l’équilibre. Cela s’appelle le point triple.

32. Certains petits trous noirs émettent un rayonnement qui peut être observé, et qui inclut la lumière visible. Le rayonnement est appelé rayonnement Hawking, du nom de Stephen Hawking. Il draine l’énergie et la masse du trou noir.

33. Les paresseux font caca une fois tous les sept jours, et quand ils font caca, ils perdent 1/3rd de leur poids corporel. Ils passent principalement leur temps sur les arbres, mais lorsqu’ils doivent faire caca, ils doivent redescendre. C’est une tâche très difficile car la moitié des décès de paresseux ont lieu pendant cette période de caca.

34. Le fémur, l’os de la cuisse, est plus robuste que le béton. S’il est vu livre pour livre, le fémur peut supporter quatre fois la pression que le béton.

35. Il existe environ 400 000 types de plantes, dont 80 000 à 300 000 sont comestibles. Les humains n’en mangent que 200!

36. Un bébé cochon d’Inde sautant d’excitation ressemble à un noyau de pop-corn éclatant. Un tel comportement est appelé pop-corn. Les autres animaux qui peuvent pop-corn sont les chevaux et les gazelles.

37. Le plus grand volcan de notre système solaire est présent sur l’hémisphère ouest de Mars. Le volcan s’appelle Olympus Mons. Nous ne savons pas si le volcan est actif ou non. Il est devenu si grand parce qu’aucune plaque tectonique ne se déplace sur Mars.

38. Selon l’étude du Centre de recherche sur l’anatomie fonctionnelle de Milan, les femmes clignent plus des yeux que les hommes. Les femmes clignotent 19 fois par minute, tandis que les hommes clignotent 11 fois par minute.

39. Il peut être difficile à digérer pour les amateurs de café, mais la caféine est un pesticide naturel. Cela pèse trop lourdement sur leur système nerveux. La caféine les paralyse ou même les tue. Heureusement, il agit comme un stimulant sur notre système nerveux.

40. Je me demande pourquoi nous n’avons pas de vaccin contre le rhume? C’est parce qu’il existe plus de 200 types de virus qui causent le rhume!

Faits fascinants sur la nature 41-50

41. Les tatous sont à l’épreuve des balles. Un homme du Texas a pris son revolver .38 et a tiré trois fois sur un pauvre tatou. Cependant, les balles ont ricoché et l’ont frappé au visage.

42. Quelle que soit sa taille, Saturne peut flotter sur l’eau. C’est parce que la densité de Saturne est bien inférieure à celle de l’eau.

43. La plupart des plantes se reproduisent sexuellement ou asexuellement. Mais il existe une plante appelée le houx du roi qui se reproduit par clonage. Pour se reproduire, il doit laisser tomber une branche au sol. La branche développe son système racinaire et se transforme en plante. Cependant, il ne peut pas résister aux maladies et est maintenant en danger critique d’extinction. Il est endémique de Tasmanie.

44. En Thaïlande, des scientifiques ont découvert une guêpe qui empoisonne un cafard et l’emmène dans sa tanière et se régala quand le gardon est vivant! Les scientifiques l’ont appelé guêpe détraqueur.

45. S’ils ne sont pas coupés, vos cheveux peuvent pousser jusqu’à 600 km. Le décompte est de six cents miles si tous les poils de votre corps sont pris en compte. Les poils du nez peuvent atteindre 6,5 pieds!

46. Après environ 3,75 milliards d’années, la galaxie d’Andromède et la galaxie de la Voie lactée se heurteraient.

47. Selon l’étude de la Tanzanie publiée dans Biological Exuberance, la plupart des girafes sont gays! 94% d’entre eux participent à l’accouplement homosexuel.

48. Au cours des 10 000 dernières années, notre cerveau a rétréci de la taille d’une balle de tennis.

49. Les chauves-souris mangent des ravageurs qui font économiser annuellement 3,7 milliards de dollars aux agriculteurs américains.

50. Les troupeaux de buffles africains décident en votant. Ils votent pour décider de la direction à prendre. Les femelles adultes s’avancent et regardent dans la direction où elles veulent aller et reculent. S’il n’y a pas de majorité claire, le troupeau se divise pendant une courte période. La démocratie existe également chez les singes et les cerfs élaphes.

Faits fascinants sur la nature 51-60

51. Les bébés éléphants sucent leur tronc comme les bébés humains sucent leurs pouces. Ils sucent leurs malles pour plus de confort.

52. Quand les abeilles sortent chercher du nectar, elles finissent parfois par faire la sieste dans les fleurs!

53. Une baleine bleue peut produire une grosse bulle de pet dans laquelle un cheval peut facilement s’intégrer.

54. Les perce-oreilles ont deux pénis, et ils peuvent être droitiers ou gauchers.

55. Les gorilles sont peut-être les plus grands primates, mais ils ont les plus petits pénis, qui ne mesurent que 1,5 pouces.

56. La chenille la plus venimeuse des États-Unis est la chenille du chat ou le toupet toxique.

57. Il y a environ 200 millions d’insectes pour un seul être humain sur cette terre.

58. Un acacia peut avertir les autres acacias de tout danger. L’arbre libère du gaz éthylène lorsqu’un herbivore vient le manger. Le gaz voyage dans l’air pour avertir les autres arbres de tout prédateur herbivore.

59. Une espèce de pingouin éteinte connue sous le nom de Palaeedyptes klekowskii mesurait près de 7 pieds! Ils ont été vus il y a environ 37 millions d’années. Ils pesaient 250 livres et mesuraient 6 pieds 6 pouces – la même hauteur qu’un joueur moyen de la NBA.

60. Selon les recherches, la créature la plus vengeresse sur cette terre est un tigre.

Si vous souhaitez en savoir plus sur la nature, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

