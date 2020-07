Faits saillants du programme FATV-LTV – betanewsfr

Faits saillants du programme FATV pour cette semaine: PICKS DE LA SEMAINE: Lundi, 17h30, North Central Journal «Slattery’s & River Styx Brewing» Mardi, 19h, Barbara & You «Fitchburg State ALFA» Mercredi, 19h, Monty Tech Graduation Channel 8 / Verizon 35 dimanche, 21 h, «Andy’s Little Sci-Fi Horror Show» lundi, 17 h 30, «North Central Journal» mardi, 19 h, «Barbara & You» (nouveau) mercredi, 19 h, « Discuter Fitchburg Now »Jeudi, 19h30,« Flap TV In Focus »Vendredi, 19h,« Friday Nights in Fitchburg »Samedi, 22h,« Saturday Fright Night Special Movie »Comcast 9 / Verizon 36 Du lundi au vendredi, 9 am, série «A Sailor’s Life» du USS Constitution Museum. Fitchburg High School & Fitchburg State Classic Sports Fitchburg High School & Goodrich Academy Graduation mercredi, 18 h, Monty Tech Graduation (en direct) Comcast 99 / Verizon 37 Lundi – vendredi, 9 h, «Your Federal Government» City & State & School Updates mardi 18 h 00, réunion du Comité des finances (en direct) Programme quotidien complet, vidéo à la demande et diffusion en direct sur @ fatv.org. Les moments forts de Leominster.TV cette semaine: Verizon 34 / Comcast 8 lundi, 22 h, «ICM-Igrea Crista Maranata» mardi, 17 h, «The Big Picture» mercredi, 8 h 30, «Rosaire» jeudi, 20 h, « Barbara and You »Vendredi, 20 h,« Faith for Today »Samedi, 11 h,« Discuter Fitchburg Now »Dimanche, 10 h 30,« Lifeline Ministries »Verizon 32 / Comcast 9 Consultez le site www.leominster.tv pour plus d’horaire détails Verizon 33 / Comcast 99 Représenter Leominster En raison de la pandémie actuelle, les réunions de la ville se tiennent virtuellement. Nous les diffuserons autant que techniquement possible. Réunion du conseil municipal de Leominster 27 juillet Réunion de la commission de conservation de Leominster 28 juillet Réunion du comité de l’école Leominster 20 juillet Réunion du conseil de planification de Leominster 27 juillet Réunions du conseil municipal, 2e lundi du mois 18 h 45 (en direct) Réunion du comité de l’école, séances répétées tous les jours Réunion du conseil de planification , séances répétées tous les jours Allez sur www.leominster.tv pour plus de détails sur l’horaire

