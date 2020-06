Faits saillants du calendrier FATV-LTV – betanewsfr

Leominster.TV met en évidence cette semaine:

Verizon 34 / Comcast 8

Lundi, 18 h 30, «Je chante parce que»

Mardi, 18 h, «The Medium Next Door»

Mercredi, 7 h 30, «Bonne animation»

Jeudi 10 h, «ICM-Igrea Crista Maranata»

Vendredi, 19 h, «Bonne nouvelle»

Samedi 18 h, «An Inside Job»

Dimanche, 17 h, «La sainteté au Seigneur»

Verizon 32 / Comcast 9

Cérémonie de remise des prix LHS

Allez sur www.leominster.tv pour plus de détails sur les horaires

Verizon 33 / Comcast 99

Représentant Leominster

En raison de la pandémie actuelle, les réunions de la ville se tiennent virtuellement. Nous les diffuserons autant que possible techniquement.

Réunion du conseil municipal de Leominster le 22 juin

Réunion de la Commission de conservation de Leominster le 23 juin

Réunion du comité scolaire de Leominster le 15 juin

Réunion du Conseil de planification de Leominster le 15 juin

Réunions du conseil municipal, deuxième lundi du mois, 18 h 45 (vivre)

Réunion du comité scolaire, séances répétées quotidiennement

Réunion du conseil de planification, séances répétées quotidiennement

Allez sur www.leominster.tv pour plus de détails sur les horaires

Les temps forts du programme FATV pour cette semaine:

PHOTOS DE LA SEMAINE:

Lundi, 19 h, chat d’échecs «Best of» «Les joueurs d’échecs pleurent la mort du grand maître William Lombardy.»

Mardi, 19 h, Barbara & You «Chef des pompiers Kevin Roy»

Mercredi, 19 h, discussion sur Fitchburg maintenant

Canal 8 / Verizon 35

Dimanche, 13 h, «Roi du Palais»

Lundi, 19 h, «Chess Chat»

Mardi, 19 h, «Barbara & You» (Nouveau)

Mercredi, 19 h, «Discuter de Fitchburg maintenant» (Nouveau)

Jeudi 19h30, «Flap TV»

Vendredi, 18 h, «Talkin Baseball»

Samedi 22 h, «Film spécial Saturday Fright Night»

Comcast 9 / Verizon 36

Du lundi au vendredi, à 9 heures, série «A Sailor’s Life» du USS Constitution Museum.

Lycée de Fitchburg, sports classiques d’état de Fitchburg

Courses de relais FHS, récompenses seniors, cérémonies de promotion

Comcast 99 / Verizon 37

Lundi – vendredi, 9 h, «Votre gouvernement fédéral»

Mises à jour sur la ville, l’État et l’école

Mardi 18 h, réunion du Comité des finances (en direct)

Horaires quotidiens complets, vidéo à la demande et streaming en direct @ fatv.org