Faits saillants du calendrier FATV-LTV – betanewsfr

JEUX FAITS MAISON POUR HAMSTERS

20 projets pour r?aliser des jeux et des exercices pour un hamster heureux et en bonne sant? : (tunnels, ponts, labyrinthes, roue, etc.) Des projets faciles ? fabriquer, avec des mat?riaux bon march? : b?tonnets de glace, rouleau d'essuie-tout, bobine de fil, etc. Pour chaque projet : la r?alisation dessin?e