FAITS MARQUANTS: WAC – Dinamo Zagreb, les moments forts de la vidéo

Comme la veille, le WAC n’avait rien à gagner contre le Dinamo Zagreb cette fois. À domicile, ils ont perdu 3-0 contre les champions de Croatie en titre. Voici les moments forts de la vidéo.

Les deux équipes ont entamé le match avec audace, mais les chances de marquer étaient encore rares. Jusqu’à cinq minutes avant la mi-temps – puis le Dinamo a allumé le feu d’artifice offensif. Petkovic est arrivé après une erreur de Scherzer de cinq mètres à Fersler, que le gardien de Wolfsberg Kuttin a paré. Un peu plus tard, il a une fois de plus prouvé ses compétences. Ademi a pris le centre bas du côté directement dans les cinq, Kuttin était de retour sur place. Plus récemment, Ademi a eu une autre belle opportunité dans la surface de réparation, bien au-dessus de la porte.

Le Dinamo a pris l’élan en seconde période, le WAC est également devenu plus offensif. Au bout d’une heure environ, le moment était venu. Dinamos Majer (60e) a profité d’un rebond et a frappé la balle de près dans le maillage. C’était au tour de Kuttin, mais en vain. Dans la minute 75, Zagreb a mis le couvercle dessus. Ademi a su dribbler sans encombre et a servi Petkovic (75e), qui courait au milieu et n’a tendu que le pied – 0: 2. Le dernier point a été établi par Ivanusec (90 + 1) sur un bon seize mètres avec une belle frappe dans le coin.

