FAITS MARQUANTS: Molde FK – SK Rapid Wien, les moments forts de la vidéo

Chicco Ecoute-Bébé Vidéo Deluxe 1 unité permet de voir et de communiquer avec bébé à tout moment. Grâce à la technologique numérique, vous pourrez avoir une communication sans interférence et une parfaite confidentialité entre les deux unités. Unité parent : écran 3,5 pouces, talkie-walkie avec micro et