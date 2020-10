FAITS MARQUANTS: Feyernoord Rotterdam – WAC, les buts dans la vidéo

Le WAC a servi Feyernoord Rotterdam 4-1 en UEFA Europa League. L’entraîneur Ferdinand Feldhofer a alors évoqué une « soirée historique », et non sans raison, car à 35 ans et quatre jours, Michael Liendl est devenu le troisième plus vieux tireur de tour du chapeau de la compétition. Curieux également: les Carinthiens ont écopé de trois pénalités. Tous les moments forts de la vidéo sont ici.

Du WAC a une fois de plus fait sensation dans la Ligue Europa de football. Le Wolfsberger a célébré une victoire 4-1 (2-0) au Feyenoord Rotterdam jeudi soir. Le vainqueur du match pour les invités était Michael Liendl avec un triple pack (4e, 13e / 60e chaque faute). Cela a mis fin au WAC la course réussie du club traditionnel supervisé par l’ancien patron de l’équipe néerlandaise Dick Advocaat, qui était auparavant resté invaincu en 20 matchs de compétition.

Le quatrième WAC– Dejan Joveljic a marqué le score final et a également inscrit le troisième penalty pour les Carinthiens ce soir-là (66e). Le seul but de Feyenoord a été inscrit par l’attaquant Steven Berghuis, qui a raccourci à 1: 2 (53e). De plus, il a repris WAC avec quatre points également en tête du groupe K après le deuxième tour, alors que le CSKA Moscou et le champion croate Dinamo Zagreb se sont séparés 0-0 dans le match parallèle.

Ligue Europa: Le tableau du Groupe K