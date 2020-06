Faites-vous prendre dans une charmante boucle temporelle avec la remorque Palm Springs

Palm Springs a débuté sa bande-annonce aujourd’hui, et cela semble être un délice. Les stars du cinéma Andy Samberg et Cristin Milioti et est dirigé par Max Barbakow. Samberg, Becky Sloviter, Akiva Schaffer, Jorma Taccone, Dylan Sellers, et Chris Parker sont des producteurs de Lonely Island Classics. J.K. Simmons, Meredith Hagner, Camila Mendes, Tyler Hoechlin, et Peter Gallagher jouer aussi dans Palm Springs. Le film est distribué par Hulu et Neon, qui ont co-acquis le film pour 17 millions de dollars en janvier. Découvrez la bande-annonce ci-dessous pour la nouvelle comédie en boucle temporelle.

https://www.youtube.com/watch?v=CpBLtXduh_kVideo ne peut pas être chargé car JavaScript est désactivé: Palm Springs – Bande-annonce (officielle) • Un film original Hulu (https://www.youtube.com/watch? v = CpBLtXduh_k)

Synopsis et affiche de Palm Springs

« La comédie romantique existentielle met en vedette Andy Samberg dans le rôle de Nyles et Cristin Milioti dans le rôle d’une demoiselle d’honneur réticente qui a une rencontre fortuite lors d’un mariage à Palm Springs après qu’il l’a sauvée d’un toast désastreux. , eux-mêmes ou les uns les autres. » Les critiques de Sundance ont été extrêmement positives, ce qui a conduit au prix d’achat record Palm Springs reçu. Avec Samberg et Milioti comme vedettes, il faut toutefois s’y attendre.

Cela pourrait être un coup sûr pour Hulu. Avec le manque de films, en particulier la comédie qui sort actuellement, un film comme celui-ci peut faire sensation en ce moment. Jusqu’à la réouverture des cinémas, les gens consomment du contenu en streaming comme jamais auparavant, et ces films et émissions dominent la conversation sur les réseaux sociaux. Palm Springs a une chance d’éclater. C’était super intelligent de Hulu de prendre ce film. Il y avait également des rapports avant qu’il pourrait voir la sortie à certains drive-in, ce qui serait également assez intelligent en ce moment. Recherchez le film sur Hulu lors de sa sortie le 10 juillet.

