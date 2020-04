Faites une affaire pour son retour en tant que Wolverine

Hugh Jackman en tant que Wolverine dans X-Men: Days Of Future Past

La semaine dernière, l’acteur Hugh Jackman – qui a joué Wolverine dans neuf films entre 2000 X Men et 2017 Logan – a précisé sans ambiguïté qu’il considère sa retraite volontaire du personnage comme permanente.

Mais bien qu’il ait fini de dépeindre l’un des super-héros les plus populaires de tous les temps dans un film solo acclamé par la critique, il reste encore des affaires inachevées pour Jackman en tant que Wolverine – comme en témoigne l’enthousiasme rétroactif de Jackman pour l’idée de traverser dans l’univers cinématographique Marvel, l’avait arrivé avant sa retraite.

Crédit: 20th Century Fox



Bien que Jackman semble réglé et terminé avec le rôle et prêt à passer à autre chose, il y a un argument convaincant à faire pour qu’il revienne pour un dernier tour – à la fois aux studios Disney / Marvel et à Jackman lui-même (nous pensons que les fans sont déjà convaincus … ).

L’argument le plus basique pour faire entrer Jackman dans le MCU pour au moins un film est que ce serait vraiment super cool. Voir Wolverine – le Wolverine, de la même manière que Robert Downey, Jr. est le Iron Man, aux yeux des fans – rencontrer le casting du MCU serait un vrai Avengers moment. Un moment monumental de la culture pop qui, soyons honnêtes, fera probablement partie des dix meilleures scènes de films de super-héros de tous les temps. Si vous êtes le président / directeur de la création de Marvel Studios, Kevin Feige, vous avez à cœur de proposer cette expérience encore et encore.

Crédit: Marvel Studios



Et si le MCU et al nous a tout appris, c’est qu’un phénomène authentique de la culture pop est la garantie d’au moins une chose – de gros dollars au box-office. Et encore une fois, si vous êtes Kevin Feige, c’est une cible toujours présente dans votre ligne de mire. Ce qui nous amène directement à notre prochain point.

L’industrie cinématographique – et en particulier les salles de cinéma physiques – va avoir besoin d’un coup de feu majeur dans le bras une fois que le coronavirus sera passé d’une manière sûre pour revenir au cinéma. Comme nous l’avons dit, un moment de la culture pop se traduit généralement par de grosses sommes d’argent. Maintenant, cela peut sembler cynique – nous aimerions penser que Marvel Studios ferait le meilleur film possible avec une histoire et une vision vraies, quel que soit le contexte – mais la réalité est que le film est que l’industrie va avoir besoin d’un coup de pouce post-coronavirus , et substantielle, pour relancer sa présence et sa prévalence dans notre vie quotidienne.

Et c’est là que Jackman entre en jeu – il est toujours une grande star de cinéma honkin ‘, un gars qui met les mégots proverbiaux dans les sièges, comme on dit. Son nom sur un chapiteau de Marvel Studios serait pour le moins une éruption.

Si un retour semble être une impossibilité compte tenu des commentaires de Jackman sur la retraite, nous vous rappellerons qu’il a fait des allers-retours avant, en disant qu’il prend sa retraite et se présente. Jackman a précédemment déclaré qu’il était sur une base de contrat film par film avec Fox, il y a donc un précédent pour une négociation (qui pourrait même avoir lieu publiquement, en ce moment). Jackman a même dit une fois qu’il voulait jouer à Wolverine « jusqu’à sa mort » – et nous ne lui demandons pas sa vie, juste six mois de son temps sur un lot de films.

Crédit: 20th Century Fox



Donc, voici le problème – nous devons deviner que les calculateurs de Disney / Marvel sont bien conscients des signes en dollars que Jackman représente, nous allons donc faire appel, un peu indulgent, directement à l’homme lui-même.

Hugh, vous vous êtes dit que c’était une bonne idée. L’Amérique, le monde et l’univers cinématographique Marvel sont d’accord. Nous l’avons, vous n’êtes pas prêt à essayer de vous faire déchiqueter pour une pièce unique, même dans un rôle clé – mais nous n’avons pas besoin de la scène torse nu. Nous allons simplement remettre le meilleur de ce qu’il fait – le cuir noir et tout le reste – en action. (Et bon, si vraiment Marvel Studios, vraiment veut Hugh Jacked, mec, ils ont la technologie pour le faire paraître plus jeune, plus vieux, plus gros plus petit, à la manière du plus jeune Wolverine Logan. Donnez à l’homme – et à ses abdos – une putain de pause.)

Et en parlant de retour en action, il y a un autre aspect à tout cela. S’ils peuvent obtenir Jackman, ils peuvent aussi récupérer tout le monde.

Nous ne nous enliserons pas trop en montrant toutes les façons dont cela pourrait ramener Chris Evans, RDJ, Scarlett Johansson – même Josh Brolin (* toux *Guerres secrètes*toux*). Mais la possibilité d’un multivers MCU plus large – la boîte spécifique de vers que nous espérons Docteur étrange dans le multivers de la folie ouvre – rend ce concept éminemment possible.

Bon sang, il y a de petites preuves qu’ils envisagent quelque chose de similaire avec Tobey Maguire dans ce film, qui tous les signes indiquent qu’il s’agit du prochain grand et audacieux gamechanger MCU.

Crédit: Marvel Studios



Donc, si nous pouvons être si audacieux … comme si nous n’en avons pas déjà assez … nous allons lancer au moins une suggestion sur la façon dont l’idée de Jackman dans le MCU pourrait se concrétiser.

Laissez-le mettre son argent là où se trouve sa bouche et rencontrez enfin le personnage de son frère fou de la langue Ryan Reynolds, Deadpool, A.K.A. La frénésie de Wolverine, Deadpool. Mettez les deux derniers personnages de Fox X-Men en voyage de leur monde vers le MCU, laissez-les se débrouiller (et peut-être le reste du MCU aussi? Indice, indice) et demandez à Jackman’s Wolverine d’ouvrir la voie à l’ère ancienne et de définir la scène pour une véritable introduction au MCU X-Men, peut-être avec un nouveau Wolverine pour la balade.

Crédit: 20th Century Fox



Jackman a laissé entendre que c’était ce qu’il faudrait pour le faire revenir en noir (cuir).

C’est peut-être fou. C’est peut-être un long retard. C’est peut-être un fantasme de fan-fiction.

Mais cela semble amusant comme l’enfer, et nous paierions le prix fort pour le voir dans les cinémas.