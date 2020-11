Fairuza Balk parle de l’artisanat: l’héritage et si Nancy pourrait revenir à nouveau

The Craft: Legacy était le nouveau classique culte des années 90 à revenir pour le public moderne, et une notion passionnante vient du fait que The Craft n’est pas redémarré – il ne fait que changer. Légers spoilers à venir pour ceux qui n’ont pas vu The Craft: Legacy, alors considérez-vous comme avertis! Dans The Craft: Legacy, nous rencontrons une nouvelle couverture de […]

Le message Fairuza Balk parle de l’artisanat: l’héritage et si Nancy pouvait revenir à nouveau est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.

Partager : Tweet