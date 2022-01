Faire une VAE pour devenir Moniteur Educateur

Acteur social engagé, le moniteur éducateur remplit diverses missions selon le cadre du projet institutionnel dans lequel il s’inscrit. Qu’il s’agisse d’animation, de prévention ou d’éducation, il accompagne des enfants ou des adultes en difficulté. Au sein d’une situation familiale compliquée ou au quotidien avec un handicap, le moniteur éducateur est soutien fiable et bienveillant. Si vous souhaitez effectuer ce métier et que vous possédez déjà une certaine expérience dans ce domaine, vous pouvez réaliser une VAE Moniteur Educateur avec Excellence VAE.

Pourquoi passer une VAE Moniteur Educateur ?

Si le métier de moniteur éducateur peut induire des missions diverses et variées, tous les postes sont généralement accessibles si vous pouvez justifier d’un diplôme dans ce domaine. Lorsque vous n’avez pas suivi le même cursus scolaire, la VAE vous permet néanmoins de faire valoir vos différentes actions dans ce secteur avec une Validation des Acquis et de l’Expérience officielle.

Avec un certificat d’équivalence, il est plus aisé de postuler auprès des établissements dans lesquels vous aimeriez travailler et de répondre à des annonces pour des postes à pourvoir. Vous profitez ainsi davantage de possibilités pour réaliser votre rêve et devenir moniteur éducateur dans un environnement de travail qui vous convient parfaitement. Sans retourner obligatoirement par la case école, vous effectuez une nouvelle orientation à la hauteur de vos engagements personnels et qui fait sens pour vous. Il vous suffit alors de justifier d’au moins un an d’expérience professionnelle (article L613-3 du Code de l’Éducation), en tant que bénévole ou salarié, afin de faire une demande de VAE et obtenir le diplôme d’État de Moniteur Éducateur (DEME).

Quels sont les prérequis pour effectuer une VAE ?

Le moniteur éducateur élabore ses interventions avec son équipe, mais aussi les responsables. Il s’agit alors de répondre à une commande sociale éducative, conformément aux compétences de la structure dans laquelle il travaille. D’après les informations du RNCP, le moniteur éducateur doit pouvoir exercer une relation éducative au sein d’un espace collectif, animer et organiser les tâches quotidiennes afin de favoriser la socialisation et l’intégration des personnes en difficulté, et contribuer ainsi au dispositif institutionnel. Ces critères se déclinent d’ailleurs selon quatre grands principes de compétences :

Accompagnement social et éducatif spécialisé Participation à l’élaboration et à la conduite du projet éducatif spécialisé Travail en équipe pluri-professionnelle Implication dans les dynamiques institutionnelles.

Si vous souhaitez réaliser une VAE Moniteur Educateur, il sera alors nécessaire de justifier de ces expériences professionnelles. Le cadre de votre exercice, en revanche, n’a pas d’importance. Vous pouvez donc avoir développé ces compétences aussi bien dans le cadre d’un CDD, que d’un CDI ou d’un bénévolat au sein d’associations.

Quelles sont les étapes d’une VAE Moniteur Educateur ?

La Validation des Acquis et de l’Expérience se déroule en plusieurs étapes, qui peuvent s’étaler de 6 à 12 mois en moyenne. La première est la rédaction du livret 1 sur lequel vous devrez préciser l’expérience acquise en accord avec la fonction de moniteur éducateur et le DEME. Il s’agit de votre dossier d’accessibilité au VAE auquel les justificatifs de vos diverses expériences et diplômes éventuels doivent être ajoutés. Le livret 1 est ensuite étudié par les institutions compétentes afin de valider votre éligibilité au VAE Moniteur Educateur.

Le livret 2, ou dossier d’admissibilité, doit, quant à lui, mentionner les différentes activités que vous avez effectuées dans le domaine de l’accompagnement social. Les tâches réalisées, les procédures utilisées, mais aussi les objectifs et les résultats de vos missions sont à détailler précisément afin de donner une vision claire de votre expérience au jury. En effet, le livret 2 est présenté à un jury professionnel que vous rencontrerez également à l’occasion d’un entretien à l’oral. Dans le cas où votre dossier est jugé favorable, vous obtiendrez votre DEME grâce à la VAE.

Important : Si vous avez obtenu certains diplômes de moniteur éducateur, certaines unités de compétences peuvent être dispensées dans votre dossier. N’hésitez pas à vous renseigner sur les équivalences auprès d’organismes experts afin de constituer votre candidature de la meilleure façon.

Excellence VAE : un accompagnement expert à vos côtés

Si vous pouvez réaliser une VAE Moniteur Educateur, cet organisme sérieux vous accompagne également avec des conseils avisés et un réel soutien tout au long de vos démarches. Vous mettez ainsi toutes les chances de votre côté pour la constitution d'un dossier impeccable dès votre première candidature, ainsi qu'une préparation optimale pour l'entretien oral.