Faire un vrai sabre laser Kylo Ren, un thérapeute Analyser des couples de films et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, voir le sabre laser de Kylo Ren du nouveau Guerres des étoiles trilogie recréée dans la vraie vie avec une lame extrêmement chaude. De plus, écoutez les thérapeutes analyser les couples de films comme The Twilight Saga: Eclipse, La La Land, When Harry Met Sally, et plus. Et enfin, écoutez Martin Short comme il revient sur certains de ses rôles les plus mémorables, de Trois amigos au nouveau film Netflix The Willoughbys et plus.

Tout d’abord, The Hacksmith avait auparavant fabriqué un sabre laser réel en utilisant du métal chauffé au lieu d’une lumière chaude incroyablement contenue. Même si c’est techniquement un protosabre qui utilise une source d’alimentation externe, nous prendrons ce que nous pouvons obtenir, d’autant plus que cette dernière version inspirée du sabre laser de Kylo Ren est une poignée en titane imprimée en 3D avec une lame en tungstène qui atteint jusqu’à 3000 degrés Fahrenheit .

Ensuite, Vanity Fair avait rthérapeutes relationnelles Laura Heck et Zach Brittle passent en revue à distance les relations amoureuses dans des films comme La La Land, When Harry Met Sally, Love and Basketball, The Twilight Saga: Eclipse, Casablanca, Bad Moms et Hope Springs. Ils analysent leurs problèmes, déterminent s’ils travaillent bien ensemble, et plus encore.

Enfin, depuis son domicile, Martin Short s’est assis pour que GQ passe en revue certains de ses rôles les plus mémorables, y compris, mais sans s’y limiter, certains personnages de Saturday Night Live et Second City, son temps passé comme Jiminy Glick, Trois Amigos, Innerspace, Père de la mariée, Mars Attacks!, et beaucoup plus.

